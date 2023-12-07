Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı için tek tek rakam verdi! Milyonlar hesap yaparken, canlı yayında açıkladı... Kök ücret ve refah payı için net konuştu

Genci yaşlısı, evlisi, bekarı bir yandan 2024 zamlı maaşlarını merak ederken bir yandan da yeni yılda yaşanacak fiyat artışları için hesap yapmaya şimdiden başladı. Milyonlar asgari ücret zammının yanında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili son dakika haberlerini de yakından takip ederken, gazeteci Deniz Zeyrek asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için tek tek rakam verdi. Kök ücret konusuna da değinen Zeyrek aradaki farkın yine Hazine tarafından kapatılacağını belirtti. "Ben öyle olağanüstü bir zamlar da beklemiyorum." diyen Zeyrek, 1 Nisan sonrası için de iddialı ifadeler kullandı.

Asgari ücret zammı, emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı için rakam veren gazeteci Deniz Zeyrek'in Sözcü TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;



