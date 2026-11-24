25 Kasım-1 Aralık 2026 tarihleri arasında ŞOK'a beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan mutfak gereçlerine kadar dev indirimler geliyor. Raflarda Alpina cam ankastre setler ve Superia beyaz eşyalar, Skytech ile Onvo QLED televizyonlar, Zwilling ve Korkmaz çelik tencere setleri, çok amaçlı dolap ile çalışma masası gibi mobilyalar yer alıyor. Ayrıca Simfer airfryer, Arzum küçük ev aletleri, Bahs protein tozları ve evcil hayvan mamaları da dikkat çekiyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Alpina cam ankastre set siyah 10,699 TL

Alpina cam ankastre set beyaz 10,999 TL

Superia spr 257 st statik buzdolabı 20,999 TL

Superia spr 810 cm 8 kg çamaşır makinesi 17,999 TL

Superia spr 4003 bm 3 programlı bulaşık makinesi 14,999 TL

Skytech 65" 164 ekran 4k qled whale tv 26,999 TL

Onvo 55 frameless 4k uhd google qled tv 20,999 TL

Skytech 50" 126 ekran 4k qled whale tv 16,999 TL

Kiwi ksc-4224 buharlı temizleyici 4,499 TL

Kiwi cam çaycı ktm-2914 1,799 TL

Kiwi standlı blender ksb-2240 1,399 TL

Torima fanlı ısıtıcı ht-105 799 TL

Brita marella xl filtreli sürahi 950 TL

Brita maxtra pro pure yedek filtre 4'lü 899 TL

Vivaldi granit sahan & tava seti 2'li 1,390 TL

Lava çift kulplu döküm ızgara tava 1,250 TL

Vivaldi granit derin tencere 1,190 TL

Vivaldi granit basık tencere 1,190 TL

Gold yumurta standlı tatlı kaşık çatal seti 399 TL

Çok amaçlı dolap 3,500 TL

Çalışma koltuğu 2,750 TL

Metal 3 kapaklı ayakkabılık 2,250 TL

Bölmeli çalışma masası 1,990 TL

Beş raflı kitaplık 1,750 TL

Minderli düşer kapaklı ayakkabılık 399,50 TL

Sulu kum saati 325 TL

Purina one steril kedi maması 150 TL

Felix party mix ödül maması 125 TL

Felix çifte lezzet kuru kedi maması balıklı 87,50 TL

Gourmet revelations somonlu yaş kedi maması 78,75 TL

Felix sığır etli & domatesli ve tavuklu & havuçlu kedi yaş mama 65 TL

Creamy treats tavuklu/somonlu sıvı ödül maması 49,90 TL

Bestpet kedi çorbası tavuklu 19,90 TL

Arzum ar2001 tostçu delux tost makinesi 4,649 TL

Simfer sk-6705 airfry silent pro mekanik 3,349 TL

Torima abm600 akıllı bebek telsizi ve güvenlik kamerası 3,099 TL

Yui ks16 kablolu dikey elektrikli süpürge 2,749 TL

Arzum ar6021 lista buharlı ütü 1,749 TL

Torima cmr20 dijital fotoğraf makinesi 1,469 TL

Torima trm-1015 hızlı şarj powerbank 649 TL

Zwilling 651200050 pro 5'li çelik tencere seti 16,999 TL

Zwilling 662200020 essence 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

Zwilling 650600020 quadro 5'li çelik tencere seti 14,999 TL

Zwilling 666700000 focus 9 parça çelik tencere seti 9,999 TL

Korkmaz a1609 perla 9 parça tencere seti 5,999 TL

Korkmaz a189 riva çaydanlık takımı kırmızı 1,999 TL

Korkmaz a029 perla mega çaydanlık takımı 1,799 TL

Bu içerik 24 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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