Asgari ücret zammı için moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Rakamlar iki tarafı da mutlu etmeyecek"

"ASGAR ÜCRET EN AZ GEÇEN YILKİ KADAR..."

Bahçıvan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bir tarafta en önemli ortağımız olan ve sanayinin üretim gücünün temel tamamlayıcısı olan çalışanlarımızın yaşamları var. Diğer taraftan sanayicimizin özellikle belli iş kollarındaki en önemli maliyet faktörü olan işgücünün rekabette oluşturacağı değerler var. Hem iş gücünün istikrarlı ve kalıcı olması, hem de işgücü maliyeti ödeyen firmaların rekabet edebilmesi noktasında ortada buluşulması lazım. Bu yıl da asgari ücretin en az geçen yılki kadar üzerinde konuşulacağını tahmin diyorum.

