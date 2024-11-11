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Asgari ücret zammı için moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Rakamlar iki tarafı da mutlu etmeyecek"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.11.2024 15:21
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Asgari ücret zammı için moralleri bozan açıklama geldi. Milyonlar Ocak 2025'te hesaplarına yatacak yeni zamlı maaşlarını merakla beklerken, "2025 asgari ücret kaç TL olacak? Kaç para zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Asgari ücret zam oranıyla ilgili İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuştu. İşçi ve işverenin masada olacağı toplantı öncesi 'Kesin gibi' diyen Bahçıvan, "Rakamlar iki tarafı da mutlu etmeyecek" dedi.

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Genci, yaşlısı, bekarı, evlisi milyonlarca kişinin Ocak 2025 itibariyle ceplerine girecek olan yeni maaşları için herkes "Kaç TL zam gelecek? "2025 asgari ücret ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşçi ve işveren kesimi zam görüşmeleri için son hazırlıklarını yaparken, Aralık ayı başında taraflar masaya oturacak. Bir aydan kısa bir süre kalan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moraller bozuldu...

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İSO meclis üyeleriyle birlikte depremin vurduğu Antakya'daki İSO Yaşam Kenti ile Adana'ya ziyaretlerde bulunan İSO Başkanı Erdal, Bahçıvan burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2025 asgari ücret zammı için dikkat çeken değerlendrimelerde bulunan İSO Başkanı Bahçıvan, "Asgari ücret zammında iki tarafı da mutlu edecek bir tablo gözükmüyor" diye konuştu.

BloombergHT'nin haberine göre, asgari ücret zammı hakkında konuşan Bahçıvan, her iki taraf için mutsuzluğu en aza indirmenin başarı olacağını belirterek, "Asgari ücret konusunda iki taraf için de empatinin yüksek yapılması gereken bir süreçteyiz" dedi.

"ASGAR ÜCRET EN AZ GEÇEN YILKİ KADAR..."

"ASGAR ÜCRET EN AZ GEÇEN YILKİ KADAR..."

Bahçıvan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bir tarafta en önemli ortağımız olan ve sanayinin üretim gücünün temel tamamlayıcısı olan çalışanlarımızın yaşamları var. Diğer taraftan sanayicimizin özellikle belli iş kollarındaki en önemli maliyet faktörü olan işgücünün rekabette oluşturacağı değerler var. Hem iş gücünün istikrarlı ve kalıcı olması, hem de işgücü maliyeti ödeyen firmaların rekabet edebilmesi noktasında ortada buluşulması lazım. Bu yıl da asgari ücretin en az geçen yılki kadar üzerinde konuşulacağını tahmin diyorum.

"BU BİLE BAŞARI OLACAK"

"BU BİLE BAŞARI OLACAK"

İki kesimin de çok mutlu olacağı bir noktada olmayacağı kesin gibi gözüküyor. Mutsuzluğu en aza indirmek bile bir başarı olacak.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam İSO maaş
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