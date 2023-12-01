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Asgari ücret zammı için Türk-İş'in istediği rakam! Pazarlık başlıyor... Fatih Portakal 'Üç aşağı beş yukarı belli' diyerek duyurdu

01.12.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan gözünü bu ay içinde yapılacak zam pazarlıklarına çevirdi. Bugün yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ileri bir tarihe ertelenirken, Türk-İş'in istediği rakam da ortaya çıktı. Öte yandan gazeteci Fatih Portakal da "Asgari ücret üç aşağı beş yukarı belli" derken, rakam verdi.

Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi ve işveren kesimi milyonları ilgilendiren asgari ücret pazarlığına başlıyor. 1 Aralık bugün toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alınan son kararla toplantısı ertelendi. Kritik toplantının bu ayın ilk haftasında yapılması planlanırken, masadaki taraflardan işçi temsilcisi Türk-İş'in istediği rakam da ortaya çıktı.


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TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ: 18 BİN TL!

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ: 18 BİN TL!

Sözcü TV'de yer alan habere göre; Türk-İş'in asgari ücret teklifi 18 bin TL. sgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı için aldığı yılda bir kez toplanma kararı ise tepki gördü. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada "Bakan bey yılda 1 kez zam olacak diyor. Hiç olmasın. Zam da yapmayın enflasyon da olmasın para davermeyin" ifadelerini kullandı.

Muhalefet ise yapılacak zammın bir kaç ay sonra açlık sınırının altınd kalmaması gerektiğinin altını çizerken, DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan "Karın doyurmak yaşam savaşına dönmüş durumda. Ülke Survivor setine döndü" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BELLİ"

"ASGARİ ÜCRET ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BELLİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Portakal da, "Asgari ücret üç aşağı beş yukarı belli. Ben size söylüyorum 16 bin 500 ile 16 bin 900 aralığında. 18 bin verirler mi? Keşke verseler. Yüzde 55 zam demek bu. Ama ben iktidarın kafasındaki rakamı özetliyorum: 16 bin 500" dedi.

ZAM PAZARLIĞINDA BİR İLK

ZAM PAZARLIĞINDA BİR İLK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yılki toplantılarında bir ilk de gerçekleşecek. İşçi tarafı ilk kez 4 üyeyle temsil edilecek. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak" açıklamasını yaptı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BU SEÇENEKLER DE MASADA

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BU SEÇENEKLER DE MASADA

Merkez Bankası verileri 6 aylık enflasyon için yüzde 38'i işaret ediyor. Bu da asgari ücretin net 15 bin 708 liraya çıkması anlamına geliyor. Asgari ücrete yüzde 40 artış yapılırsa 15 bin 962 liraya, yüzde 45 artış yapılırsa 16 bin 532 liraya çıkacak. Refah payının da eklenmesiyle artış oranının yüzde 50'yi de bulabileceği konuşuluyor, bu durumda net asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

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asgari ücret fatih portakal Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Zam
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