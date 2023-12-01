Asgari ücret zammı için Türk-İş'in istediği rakam! Pazarlık başlıyor... Fatih Portakal 'Üç aşağı beş yukarı belli' diyerek duyurdu

"ASGARİ ÜCRET ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BELLİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Portakal da, "Asgari ücret üç aşağı beş yukarı belli. Ben size söylüyorum 16 bin 500 ile 16 bin 900 aralığında. 18 bin verirler mi? Keşke verseler. Yüzde 55 zam demek bu. Ama ben iktidarın kafasındaki rakamı özetliyorum: 16 bin 500" dedi.