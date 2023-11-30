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Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası... Herkes 17 bin TL derken, ilk kez bu rakamı verdi: Bu banda yükselirse şaşırmam!

30.11.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı için kamuoyunda ortalama 17 bin TL rakamı konuşulurken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşan yerel seçimlere ve 2024 yılında tek zam yapılacak olmasına dikkat çeken Saymaz, çok konuşulacak rakamı açıkladı. Kamuoyunun 15-16 bin TL'yi satın almış durumda olduğunu belirten Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı için 'şok bir hamle' yapabileceğini iddia edilerek masadaki rakamı açıkladı. Saymaz'ın asgari ücret zammı için yaptığı tahmin gündem yarattı.

Asgari ücret zammı için son viraja doğru giriliyor. İşçi işverenin 2024 asgari ücret zammını belirlemek için bir araya gelecekleri kritik toplantının tarihi olarak Aralık ayının ilk haftası işaret edilirken, 2024 yılı için tek bir zammın yapılacak olması kamuoyunda beklentileri de artırdı. Kulislerde asgari ücretin ortalama 17 bin TL civarında olmasının beklendiği konuşulurken milyonlarca çalışan "2024 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt ararken, çok konuşulacak yeni bir rakam ortaya atıldı. Yaklaşan yerel seçime ve tek zam yapılacak olmasına dikkat çeken gazeteci İsmail Saymaz "Kamuoyu 15-16 bin TL'yi satın aldı." dedi. Daha önce memurlara ve asgari ücretliye beklentilerin üzerinde bir zam oranının açıklandığını hatırlatan Saymaz'ın yeni asgari ücret zammı için verdiği rakam dikkat çekti. İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili tüm detaylar...


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Kasım ayının sonuna gelinmesiyle gözler 2024 asgari ücret zammına çevrildi. Milyonmlarca çalışan yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, işçi ve işveren kesimi bir araya gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zamlı asgari ücret için Aralık ayının ilk haftasında toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRETE 2024 İÇİN TEK ZAM YAPILACAK

YENİ ASGARİ ÜCRETE 2024 İÇİN TEK ZAM YAPILACAK
Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücret 2022 ve 2023 yıllarında 6 aylık dönemlerle zamlanmıştı. Bu yıl da 2 zam mı yapılacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı boktayı koymuştu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücrette 2024 yılı boyunca için tek bir rakam belirlenecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ilkesi bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KONUŞULAN RAKAM: 17 BİN TL

EN ÇOK KONUŞULAN RAKAM: 17 BİN TL
Milyonlaca çalışan 2024 asgri ücret zammının ne kadar olacağını merak ederken, 2024 yılında tek zammın yapılacak olması ise beklentileri artırdı. Kamuoyunda asgari ücrete yeni yılda yüzde 45-50 civarında bir zam beklentisi oluşurken, asgari ücret için 17 bin TL en çok konuşulan rakam oldu.
Gazeteci İsmail Saymaz ise Sözcü TV'de yaptığı açıklamada beklenen zam oranıyla ilgili sürpriz bir çıkış yaptı.
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asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan Zam
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