Asgari ücret zammında öne çıkan oran belli oldu! Hedefler tutarsa ‘son kez’ olacak…

Orta vadeli programla enflasyon beklentileri güncellenmişti. 2024 sonunda enflasyonun yüzde 41,5 gerilemesi öngörülüyor. 2025 içinse hedeflenen enflasyon yüzde 17,5… İşte bu iki veri ve ekonomi yönetiminden gelen mesajlar yeni asgari ücret için önemli ipuçları veriyor. Hükümet kanadından sık sık ‘çalışanları, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ mesajları geliyor. Bu ifadeler göz önüne alındığında asgari ücrete bir kez daha enflasyonun üzerinde zam yapılması bekleniyor.