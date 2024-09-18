Asgari ücret zammında öne çıkan oran belli oldu! Hedefler tutarsa ‘son kez’ olacak…

Asgari ücretli 2025 Ocak ayında alacakları zam oranını merak etmeye devam ediyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41.5'e revize edilince ihtimallerde konuşulmaya başlandı. İşte masada konuşulan zam oranları...
Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayında toplanması planlanırken milyonlarca kişi de yine enflasyonun üzerinde zam beklentisi oluştu. Orta vadeli programla ortaya çıkan rakamlar hesapları yine değiştirdi. Öte yandan ekonomi yönetiminden gelen mesajların da şifreleri çözülmeye çalışılıyor.
Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca kişi asgari ücret zammını merak etmeye başladı. Tarafların pazarlık masasına oturmasına daha var ancak beklenti enflasyonun üzerinde bir artış şeklinde oluştu.
Orta vadeli programla enflasyon beklentileri güncellenmişti. 2024 sonunda enflasyonun yüzde 41,5 gerilemesi öngörülüyor. 2025 içinse hedeflenen enflasyon yüzde 17,5… İşte bu iki veri ve ekonomi yönetiminden gelen mesajlar yeni asgari ücret için önemli ipuçları veriyor. Hükümet kanadından sık sık ‘çalışanları, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ mesajları geliyor. Bu ifadeler göz önüne alındığında asgari ücrete bir kez daha enflasyonun üzerinde zam yapılması bekleniyor.
Yani yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen enflasyon üzerinden pazarlık yapılması bekleniyor. Beklenti yüzde 41,5 olduğu için pazarlıklar da bu orandan başlayacak. Yüzde 41,5 zamla asgari ücret 24 bin lira seviyesine yükseliyor. Yüzde 50 zam yapılırsa 25 bin liranın üzerine çıkıyor. Orta vadeli programdaki hedefler tutarsa asgari ücrete son kez yüzde 40'lar seviyesinde zam yapılacak. 2025’ten sonraki artışların yüzde 20'yi geçmesi beklenmiyor.