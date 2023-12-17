Asgari ücret zammında pazarlık başlıyor! Rakamlar ilk defa konuşulacak! İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yapılacak ikinci toplantısında ekonomik veri ve raporlar görüşülecek. ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusunun yanında ‘Asgari ücret 2024 zammı ne zaman açıklanacak?’ sorusu da gündemdeki sıcaklığını arttırmaya devam ederken, yeni toplantıda ilk defa net olarak rakamlar konuşulmaya başlanacak. İşte olası zam oranlarına göre yeni asgari ücret hesaplaması...





Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

GEÇİM ŞARTLARINI ANLATTILAR İlk kez 4 işçinin birden yer aldığı ilk toplantının açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenlerin mutabakatıyla yeni asgari ücret rakamını tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti. Bakan Işıkhan "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise "Çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücrettir. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir." açıklamasını yapmıştı.