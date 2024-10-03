Asgari ücret zammında rakam yükseldi! Kalem kalem hesapladı... 22 bin TL sınırı aşıldı, emekli aylığında ise masadaki oran can sıktı

Asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağıyla ilgili olası zam senaryoları ortaya çıktı. Asgari ücrete 2025 yılı için kamuoyunda oluşan genel zam beklentisi dikkat çekerken, yüzde 20'den yüzde 50'ye kadar olası zam senaryoları da tek tek hesaplandı. En düşük emekli maaşı içinde benzer zam senaryoları ortaya çıkarken, öne çıkan zam tahmini ise şimdiden kara kara düşündürdü. Peki 2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışan ve emekli yeni yıl maaş zamlarını adeta iple çekiyor. Herkes 2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt ararken, 3 ay kala olası zam senaryoları da netleşmeye başladı.
Asgari ücret zammı için beklenti her geçen gün az da olsa artarken, emekliler için oluşan beklenti ise şimdiden can sıktı.
2025 asgari ücret zammı için ortaya çıkan genel beklenti yüzde 20-25 zam olması yönünde. Ancak artan hayat pahalılığı ve enflasyon hesapları yapıldığında zam oranının daha da yüksek olabileceği de konuşulmaya başlandı.
Yüzde 20 zam yapılırsa 20 bin 402 TL
Yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 252 TL