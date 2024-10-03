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Asgari ücret zammında rakam yükseldi! Kalem kalem hesapladı... 22 bin TL sınırı aşıldı, emekli aylığında ise masadaki oran can sıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.10.2024 08:16
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Çalışanı, emeklisi herkes 2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt ararken, olası zam senaryoları ortaya çıktı. Asgari ücret zammı için konuşulan rakam az da olsa artarken, emekliler için durum daha da kötüleşti. Uzman isim 2025 maaş zamları için tahminlerini açıklarken, yeni asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için rakam verdi. İşte 2025 asgari ücret ve emekli maaş zammıyla ilgili olası senaryolar...

Asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağıyla ilgili olası zam senaryoları ortaya çıktı. Asgari ücrete 2025 yılı için kamuoyunda oluşan genel zam beklentisi dikkat çekerken, yüzde 20'den yüzde 50'ye kadar olası zam senaryoları da tek tek hesaplandı. En düşük emekli maaşı içinde benzer zam senaryoları ortaya çıkarken, öne çıkan zam tahmini ise şimdiden kara kara düşündürdü. Peki 2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Milyonlarca çalışan ve emekli yeni yıl maaş zamlarını adeta iple çekiyor. Herkes 2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt ararken, 3 ay kala olası zam senaryoları da netleşmeye başladı.

Asgari ücret zammı için beklenti her geçen gün az da olsa artarken, emekliler için oluşan beklenti ise şimdiden can sıktı.

ASGARİ ÜCRETTE GENEL BEKLENTİ YÜZDE 20-25!

ASGARİ ÜCRETTE GENEL BEKLENTİ YÜZDE 20-25!

2025 asgari ücret zammı için ortaya çıkan genel beklenti yüzde 20-25 zam olması yönünde. Ancak artan hayat pahalılığı ve enflasyon hesapları yapıldığında zam oranının daha da yüksek olabileceği de konuşulmaya başlandı.

Asgari ücrette olası zam senaryoları şöyle;

Asgari ücrette olası zam senaryoları şöyle;

Yüzde 20 zam yapılırsa 20 bin 402 TL

Yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 252 TL

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Zam
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