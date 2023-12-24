FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammında ters köşe mi? Çalışanları üzecek gelişme! Moody's duyurdu, beklenti düştü: "Çok daha düşük bir zam olabilir" dedi, tarih ve rakam verdi

Asgari ücret zammında ters köşe mi? Çalışanları üzecek gelişme! Moody's duyurdu, beklenti düştü: "Çok daha düşük bir zam olabilir" dedi, tarih ve rakam verdi

24.12.2023 11:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için tüm gözler önümüzdeki 5 güne çevrildi. Tarafların hafta içinde bir araya gelerek 2024 asgari ücret zam oranını açıklaması beklenirken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan gelen açıklama beklentileri düşürdü. Herkes yüzde 50 zam oranına kesin gözüyle bakarken, "Ekonomi yönetimi bunu çok önemserse bu durumda belki yüzde 50 yerine asgari ücret zammında çok daha düşük bir oran söz konusu olabilir." çıkışı dikkat çekti. İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret zammı için milyonlar adeta artık gün sayıyor. Aralık ayının son haftasına doğru gidilirken 2024 asgari ücret zam oranının 5 gün içerisinde netleşmesi gerekiyor. Tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıya çevrilirken, herkes toplantı tarihini ve açıklanacak rakamı merak ediyor. Kulislerde yüzde 50 zam oranı öne çıkarken geçen hafta yaşanan bir gelişme ise beklentileri değiştirdi.

MOODY'S'TEN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE RAPORU

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için yayımladığı bir raporda Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın pozitif senaryoda dahi zaman alacağını belirtti. Moody's TCMB'den faiz artırımlarına ara vermeden önce daha sınırlı 2 faiz artışı beklediğini açıkladı.

thumbs_b_c_a71bb85f65ed33749e48f46885bdc42a


Keşfet

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH VERDİ

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH VERDİ

Söz konusu açıklamadaki detaylara dikkat çeken gazeteci Ahmet Kıvanç, Habertürk canlı yayınında yaptığı değerlendirmede; asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi.

Kıvanç'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

Üçüncü toplantının salı ya da çarşamba günü yapılmasını ve bu toplantıda da artık kararın verilmesi, asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Geçen hafta aslında bu üçüncü toplantı yapılacaktı ama bütçe görüşmeleri nedeniyle yapılamadı. Dördüncü toplantıya gerek kalmayacağı görüşündeyim. Çünkü gerekli detaylar artık konuşuldu, artık rakamın açıklanması aşamasına gelindiğini düşünüyorum.

"YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ZAM BEKLİYORUM"

"YÜZDE 40-50 ARASINDA BİR ZAM BEKLİYORUM"

Yüzde 30'dan başlıyordu tahminler. Ben de açıkçası yüzde 40-50 arasında bir zam yapılacağı tahmininde bulunuyorum. Görünen de bu açıkçası.

İlk baştaki yaklaşım aslında yüzde 40'lık bir asgari ücret yapılması şeklindeydi ancak daha sonra tek seferlik bir zam olacağının belirtilmesiyle işçi tarafında en azından daha yüksek bir artış beklentisi oluştu. Bu da yüzde 50 dolayında bir artış anlamına geliyor.

YÜZDE 50 ZAMLA 17 BİN TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

YÜZDE 50 ZAMLA 17 BİN TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

Yüzde 50 zam olursa şu an 13 bin 414 TL olan brüt asgati ücret 20 bin 120 TL'ye çıkacaktır. Net asgari ücret de 17 bin 103 TL olabilir.

Yüzde 50'lik bir zam olması durumunda işverene maliyeti de 23 bin 643 TL olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı
En Çok Okunan Haberler
Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Kıdem tazminatı tavan sınırına takıldı

Kıdem tazminatı tavan sınırına takıldı

Ücretsiz seyahat kartları için yeni karar!

Ücretsiz seyahat kartları için yeni karar!

Tapuda yeni döneme geçiliyor! 2024 sonunda devreye girecek

Tapuda yeni döneme geçiliyor! 2024 sonunda devreye girecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.