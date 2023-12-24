Asgari ücret zammında ters köşe mi? Çalışanları üzecek gelişme! Moody's duyurdu, beklenti düştü: "Çok daha düşük bir zam olabilir" dedi, tarih ve rakam verdi

Asgari ücret zammı için milyonlar adeta artık gün sayıyor. Aralık ayının son haftasına doğru gidilirken 2024 asgari ücret zam oranının 5 gün içerisinde netleşmesi gerekiyor. Tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıya çevrilirken, herkes toplantı tarihini ve açıklanacak rakamı merak ediyor. Kulislerde yüzde 50 zam oranı öne çıkarken geçen hafta yaşanan bir gelişme ise beklentileri değiştirdi.

MOODY'S'TEN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE RAPORU

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için yayımladığı bir raporda Türkiye'de kurumsal kapasitede toparlanmanın pozitif senaryoda dahi zaman alacağını belirtti. Moody's TCMB'den faiz artırımlarına ara vermeden önce daha sınırlı 2 faiz artışı beklediğini açıkladı.



