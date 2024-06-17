Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ne gerçekleşen görüşmenin ana gündeminde emekli zamları ve asgari ücrete ara zam vardı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde asgari ücretlilere ara zam ve emeklilerin temmuz zammı oranının gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soru üzerine ise bu konunun da konuşulduğunu ancak çok umutlu olabilecekleri bir işaret almadıklarını ifade etti.