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Asgari ücrete ara zam senaryoları: Oran belli oldu, temmuz yerine...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 07:45
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Mayıs ayında enflasyonda zirve görüldü. Temmuz maaş artışları için son veriye geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emekli ve memurların maaş artışları netleşecek. Emekli ve memurların yanında asgari ücrete de ara zam beklentisi arttı. Asgari ücrete ara zamda hangi senaryolar masada? İhtimaller neler?

Yüksek enflasyon karşısında alım gücü eriyen milyonlarca çalışanın gündeminde temmuz ayında asgari ücrete ek artış yapılması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ara zamma kapıları net şekilde kapatsa da enflasyonda zirvenin görülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinin ardından ara zam kulisleri hareketlendi.

Express

TÜRK-İŞ DUYURDU: AÇLIK SINIRI 18 BİN 969 TL

TÜRK-İŞ DUYURDU: AÇLIK SINIRI 18 BİN 969 TL

Türk-İş, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL ile asgari ücreti aştı.  

BESAR'IN AÇLIK SINIRI İSE 25 BİN TL'Yİ AŞTI

BESAR'IN AÇLIK SINIRI İSE 25 BİN TL'Yİ AŞTI

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) haziran ayı açlık sınırını açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BESAR) açıkladığı açlık sınırı asgari ücreti 8 bin lira geride bıraktı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BESAR ‘Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ raporunu paylaştı. Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 374 lira (açlık sınırı), bekar çalışanın yaşam maliyeti 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.

OLASI ZAM SENARYOLARI

OLASI ZAM SENARYOLARI

Emekli ve memurların maaş zamları için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekliler şimdiden yüzde 22,72 zammı garantiledi. 6 aylık enflasyon farkının üzerine refah payı veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı temmuz ayında belli olacak. Ekonomi yönetiminden konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi.

Emekli ve memur zamlı maaşlarını alırken asgari ücretlilere de enflasyon farkı oranında zam yapılması konuşuluyor. Cumhuriyet'in haberine göre beklenen ortalama zam oranının da yüzde 20-25 seviyesinde.

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ne gerçekleşen görüşmenin ana gündeminde emekli zamları ve asgari ücrete ara zam vardı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde asgari ücretlilere ara zam ve emeklilerin temmuz zammı oranının gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soru üzerine ise bu konunun da konuşulduğunu ancak çok umutlu olabilecekleri bir işaret almadıklarını ifade etti.

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