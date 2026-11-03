Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim enflasyonunu duyurdu. Milyonların merakla takip ettiği enflasyon oranları maaşlardan kiraya kadar pek çok kalemi etkiliyor. Özellikle milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi enflasyon verilerinin maaş zammına nasıl yansıyacağını merak ediyor. TÜİK’in Ekim enflasyonunu açıklaması ile 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık maaş artışı yüzde 8,29 ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin zam oranı da belli olacak.

Temmuz ayındaki yüzde 1,78’lik aylık enflasyon, Ağustos ayındaki yüzde 1,84'lük enflasyon, Eylül ayındaki yüzde 1,84'lük enflasyon ve Eylül ayındaki yüzde 2,58 enflasyonla birlikte emeklilerin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 8,29 zammı hak etmiş oldu. Şimdi gözler Kasım ve Aralık enflasyon verilerine çevrildi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşmeden yüzde 5 zam alacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden yüzde 5 artış ve 2026'nın 2. yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri, açıklanan Ekim enflasyon verisiyle beraber şimdiden yüzde 6,26 zammı hak etmiş oldu. Şimdi zammın netleşmesi için gözler Kasım ve Aralık enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkına göre maaş tablosu şu şekilde oluştu: