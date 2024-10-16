Asgari ücrete yüzde 80 zam! Maaş 30 bini aşıyor... Fatih Portakal, kağıt kalem alıp hesap yaptı! AK Parti'nin aklındaki rakam ise ortaya çıktı

Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı... milyonlarca çalışan bu sorulara yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına 75 gün gibi bir süre kalırken, masaya gelecek rakamlar da belli olmaya başladı. AK Parti kulislerinde 2025 asgari ücretin kaç TL olacağıyla ilgili konuşulan rakamlar ortaya çıkarken, Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulacak rakam ve tahmin çıkışı geldi. İlk kez bu rakamların telafuz edilmesi dikkat çekerken; Portakal, canlı yayında tek tek hesap yaparak anlattı. Portakal, "Asgari ücrete yüzde 80 zam yapmak zorundalar" ifadelerini kullanırken, bu rakamın ise 30 bin 600 TL olduğunu açıkladı. İşte milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı için kulislerde öne çıkan son rakamlar...