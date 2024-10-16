Asgari ücrete yüzde 80 zam! Maaş 30 bini aşıyor... Fatih Portakal, kağıt kalem alıp hesap yaptı! AK Parti'nin aklındaki rakam ise ortaya çıktı

Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı... milyonlarca çalışan bu sorulara yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına 75 gün gibi bir süre kalırken, masaya gelecek rakamlar da belli olmaya başladı. AK Parti kulislerinde 2025 asgari ücretin kaç TL olacağıyla ilgili konuşulan rakamlar ortaya çıkarken, Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulacak rakam ve tahmin çıkışı geldi. İlk kez bu rakamların telafuz edilmesi dikkat çekerken; Portakal, canlı yayında tek tek hesap yaparak anlattı. Portakal, "Asgari ücrete yüzde 80 zam yapmak zorundalar" ifadelerini kullanırken, bu rakamın ise 30 bin 600 TL olduğunu açıkladı. İşte milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı için kulislerde öne çıkan son rakamlar...
2024 yılında ara zam yapılmadı, asgari ücret eridikçe eridi. Milyonların gözü kulağı Ocak ayına çevrilirken, geçimi kolaylaştıracak bir zam beklentisi içine girildi.
AK Parti kulislerinde konuşulan rakamsa beklentilerin çok altında. Kulislerde 20205 asgari ücret zammı için konuşulan rakamın 23 bin TL ile 25 bin TL arasında olduğu öğrenildi.
Ekonomi yönetiminin elinde bir kaç seçenek olduğu belirtilirken, temel prensibin ise beklenen enflasyon oranında maaşlara zam yapılması. Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 2025 enflasyonu yüzde 17,5. Eğer bu oranda artış yapılırsa asgari ücret 19 bin 977 TL olacak.
Ancak ara zam yapılmaması nedeniyle bu rakamın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kabul edilmesi mümkün gözükmüyor.
Bir diğer seçenek ise gerçekleşen enflasyon ornaında zam yapılması. Yani ortalama yüzde 42. Bu oranda yapılacak bir artıştaysa asgari ücret 24 bin 142 TL olacak.