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Asgari ücreti bilmişti... Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak 'emekli zammı' çıkışı! "Dediğim gibi olacak"

05.01.2024 19:18 | Son Güncelleme:
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Milyonların merakla beklediği aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından şimdi emeklilerin gözü yapılacak emekli zammında. Asgari ücret zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu kez de milyonların merakla beklediği emekli zammı ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Daha önce seyyanen zam olması halinde emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesaplayıp YouTube kanalından paylaşan Özgür Erdursun, bu kez de "Dediğim gibi olacak" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Milyonlar, bir süredir Aralık ayı enflasyon rakamlarına kilitlenmişti. TÜİK tarafından verilerin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak çıkmıştı. Daha önce yeni asgari ücreti de bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam olması halinde emekli maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine çok konuşulacak bir emekli zammı çıkışı daha yaptı.


Keşfet

"EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ EN ÖNEMLİ KONU SEYYANEN ARTIŞ"

"EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ EN ÖNEMLİ KONU SEYYANEN ARTIŞ"

Özgür Erdursun Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Yüzde 37.57 oranında bir enflasyon çıktı 6 aylık dönem için. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra kök aylık meselinde en düşük emekli aylığı ne kadar olacak konusu merak ediliyor" dedi. 

Erdursun, "Emeklinin beklediği en önemli konu seyyanen artış. Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen artış yapıldı. Şöyle yapıldı, öncelikle devlet memurlarının aylıklarına yüzde 17,55 gibi enflasyon farkı yansıtıldı. Daha sonra üzerine 8 bin lira eklendi. Yani üzerine önce 8 bin lira eklenip daha sonra da enflasyon farkı verilmedi. Ben de size aynı yöntemle aylıklarınızın enflasyon farkıyla ne olacağı, enflasyon farkının üzerine 8 bin lira eklersek ne olacağı yönünde bir hazırlık yaptım." dedi ve şu tabloyu paylaştı:

"BİZ YAPMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ"

"BİZ YAPMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ"

Tabloyu açıklayan Erdursun, "Şunu söyleyebilirsiniz ben zaten 7 bin 500 lira alıyorum. Ancak sizin aylığınız gerçekten 7.500 lira olmayabilir. Sizin aylığınız 7 bin 500 liraya tamamlanıyor olabilir. Bu durumda aylıklar 14 bin 268 liradan 7 bin 500 liraya kadar olanların 18 bin 394 TL'ye kadar çıkar. Zaten 7 bin 500 liranın üzerinde olanların kendi aylıkları, herhangi bir aylığa tamamlanan aylığı almıyorlar. Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda. Yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"DEDİĞİM GİBİ OLACAK"

"DEDİĞİM GİBİ OLACAK"

Emekliler, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından seyyanen zam konusuna kilitlendi. Emekli aylıklarına ilave zam bekleyen emekliler için masada çeşitli formüllerin olduğu konuşuluyor.

Öte yandan Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli zammı
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