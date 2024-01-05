Asgari ücreti bilmişti... Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak 'emekli zammı' çıkışı! "Dediğim gibi olacak"

"BİZ YAPMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ"

Tabloyu açıklayan Erdursun, "Şunu söyleyebilirsiniz ben zaten 7 bin 500 lira alıyorum. Ancak sizin aylığınız gerçekten 7.500 lira olmayabilir. Sizin aylığınız 7 bin 500 liraya tamamlanıyor olabilir. Bu durumda aylıklar 14 bin 268 liradan 7 bin 500 liraya kadar olanların 18 bin 394 TL'ye kadar çıkar. Zaten 7 bin 500 liranın üzerinde olanların kendi aylıkları, herhangi bir aylığa tamamlanan aylığı almıyorlar. Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda. Yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.