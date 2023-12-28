Asgari ücreti Mynet'e açıklamıştı! Özgür Erdursun bu kez de emekli zammını haftalar öncesinden duyurdu... Zamlı maaşlar için dikkat!

Asgari ücrete zam oranı yüzde 49 olarak açıklandı. Sırada 16 milyon kişinin emekli zammı var! 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen emekli maaşı zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına çevrildi. Şu an 7500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı için kök aylık ve taban maaş düzenlemesi yapılacak. Peki emekli zammı ne olacak? Asgari ücret tahmini ile nokta atış yapan SGK Uzmanı Özgür Erdusun bu kez de emekli zammı için rakam verdi!



