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  4. Asgari ücreti Mynet'e açıklamıştı! Özgür Erdursun bu kez de emekli zammını haftalar öncesinden duyurdu... Zamlı maaşlar için dikkat!

Asgari ücreti Mynet'e açıklamıştı! Özgür Erdursun bu kez de emekli zammını haftalar öncesinden duyurdu... Zamlı maaşlar için dikkat!

28.12.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Emekli zammı refah payı olmadan belli oluyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak ve böylece 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zam, milyonlarca emeklinin beklentilerini arttırdı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için rakamı asgari ücreti doğru bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun paylaştı! En düşük emekli maaşı için Erdursun’un iddiası ‘11.000-11.250’ oldu.

Asgari ücrete zam oranı yüzde 49 olarak açıklandı. Sırada 16 milyon kişinin emekli zammı var! 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen emekli maaşı zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına çevrildi. Şu an 7500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı için kök aylık ve taban maaş düzenlemesi yapılacak. Peki emekli zammı ne olacak? Asgari ücret tahmini ile nokta atış yapan SGK Uzmanı Özgür Erdusun bu kez de emekli zammı için rakam verdi!

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Emekli zammında yeni tahmin

ARALIK AYI ENFLASYON TAHMİNİ

ARALIK AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Emekli zammı için milyonlar 6 aylık enflasyon rakamının netleşeceği 3 Ocak 2024 Çarşamba gününü bekliyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile emekliye refah payı olmasan zam oranı belli olacak. Foreks’in anketine katılan ekonomistler Aralık’ta TÜFE’nin yüzde 3 düzeyinde artmasını bekliyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan zam oranını verecek. Memur emeklisi yani Emekli Sandığı emeklileri ise 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yeni maaşlarına kavuşacak. 5 aylık rakamlar şimdiden cepte. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66 olarak hesaplandı. Memur emeklisinin zammı da yüzde 45 oldu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ UYUMLU

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ UYUMLU

Buradaki en önemli ipucu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahmini. Yüzde 65 olarak duyurulan enflasyona göre 6 aylık enflasyonun yüzde 37,76 olacağı hesaplandı. Memur emeklisi zammı da yüzde 49,80 oldu. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak gerçekleşmesi ise yıl sonunda TCMB’nin tahmininin yakalanacağının göstergesi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Asgari ücret zammını geride bırakırken milyonların en çok merak ettiği soruya SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan tek cümlelik yanıt geldi. ‘Yeni asgari ücret 17 bin TL olacak’ diyerek nokta tahminde bulunan uzman isim bu kez da emekli zammı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “En düşük emekli aylığı 11.000-11.250 TL arası olur…” ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE ÖNCE SEYYANEN ZAM SONRA ENFLASYON

EMEKLİYE ÖNCE SEYYANEN ZAM SONRA ENFLASYON

Uzman isim emekliler arasında seyyanen zam beklentisinin olduğunu dile getirdi. “Şöyle bir şey de olabilir: Yüzde 38 beklenen enflasyon öncesinde seyyanen bir artış da yapılabilir. Üzerine yüzde 38 enflasyon verilebilir. Bu yönde bir çalışma olduğunu duyuyoruz. Büyük ihtimalle Ocak 10’u gibi açıklanacak” şeklinde yorumda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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