Asgari ücretin açıklanması sonrası heyecanlandıran açıklama! 'Şaşırmamak lazım' diyerek duyurdu, Cemal Enginyurt rakam da verdi

"BÖYLE BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMESİNİ HİÇ GÖRDÜK MÜ YA?"

"17 bin 2 TL... Vatandaşlar 2 TL'yi biriktirecek, 17 bini ise ev kirasına verecek. Doalyısıyla o 2 TL Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir himmeti. Böyle bir asgari ücret belirlemesini hiç gördük mü ya? AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanı başkanlığında asgari ücret tespit edildi ve 17 bin TL, yüzde 49...