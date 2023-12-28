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Asgari ücretin açıklanması sonrası heyecanlandıran açıklama! 'Şaşırmamak lazım' diyerek duyurdu, Cemal Enginyurt rakam da verdi

28.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret maratonu dün sona erdi. Aralık ayında başlayan görüşmeler sonrasında dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile işveren ve işçi temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Külliyedeki toplantı sonrasında Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında asgari ücret ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Milyonların beklediği asgari ücret nihayet belirlendi. Aralık ayının başında başlayan toplantılarla birlikte 2024 yılında asgari ücretin ne olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile işveren ve işçi temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ederek bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Bakan Işıkhan kameraların karşısına geçerek yeni yılda uygulanacak asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan yeni yılda uygulanacak asgari ücreti net 17 bin 2 TL olarak açıkladı.


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"ŞAŞIRMAMAK LAZIM"

"ŞAŞIRMAMAK LAZIM"

Asgari ücretin açıklanması sonrasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, asgari ücretle ilgili heyecanladıran bir açıklama yaptı. 'Şaşırmamak lazım' diyen Enginyurt canlı yayında şunları ifade etti:

"BÖYLE BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMESİNİ HİÇ GÖRDÜK MÜ YA?"

"BÖYLE BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMESİNİ HİÇ GÖRDÜK MÜ YA?"

"17 bin 2 TL... Vatandaşlar 2 TL'yi biriktirecek, 17 bini ise ev kirasına verecek. Doalyısıyla o 2 TL Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir himmeti. Böyle bir asgari ücret belirlemesini hiç gördük mü ya? AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanı başkanlığında asgari ücret tespit edildi ve 17 bin TL, yüzde 49...

"BUNUN 2 BİN TL'Sİ ERİMİŞ OLACAK"

"BUNUN 2 BİN TL'Sİ ERİMİŞ OLACAK"

Devletin kira zamları yüzde 200, devletin pasaport, ehliyet harçlarına zammı yüzde 58, akaryakıta son 6 ayda yapılan zam yüzde 120 ve asgari ücret yüzde 49 ve yılda bir kere... 

Bu 17 bin TL bir yıl boyunca devam edecek. Çalışan asgari ücreti 1 Şubat'ta alacak. Aldığında ise zaten bunun 2 bin TL'si erimiş olacak.

Şu an marketlerde asgari ücret arttığı için zamlar başladı. Ev sahipleri bunu bekliyordu, kiralar artacak. İşveren, işten adam çıkartacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cemal Enginyurt Recep Tayyip Erdoğan
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