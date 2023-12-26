Asgari ücrette 'sürpriz olabilir' diyerek rakam verdi, emekliler için seyyanen zam detayına işaret etti! Canlı yayındaki 'Yüzde 100' çıkışı dikkat çekti

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'SÜRPRİZ' İDDİASI

Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir.