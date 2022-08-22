Asıl sınav şimdi başlıyor! Hem öğrenciler hem de veliler kara kara düşünüyor

Üniversiteye kaydolma hakkı elde eden 832 bin 892 öğrencinin önünde artık farklı bir süreç bulunuyor. Öğrencilerin birçoğu, özellikle de üniversite hayatını başka şehirde geçirecek olanlar kara kara nerede kalacaklarını düşünüyor. Ev kiralama seçeneği ülke genelinde artan fiyatlar nedeniyle ailelerin dahi bütçelerini zorlarken öğrenciler yurtlara yöneliyor. Fakat yurt fiyatları da büyük kolaylık sağlamıyor. Özel yurtlar yüzde yüzün üzerinde zamlanırken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvurular henüz başlamadı. Bu noktada ortalama yurt fiyatları merak konusu oluyor. İşte öğrencilerin değerlendirebileceği yurt ve kira seçenekleriyle en düşük ve en yüksek fiyatların olduğu iller...

VELİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ TABLO

Öğrencilerin üniversite için en çok tercih ettiği illerden İstanbul'da İBB yurtlarına başvurular bugün itibarıyla başladı. İBB yurtlarında yatak kapasitesi bu yıl 2 bin 800'e çıkıyor.

İstanbul'da kiralık ev fiyatlarına gelince, ortalama tutar 8 bin 500 TL civarında yer alıyor. Yurt fiyatları ise 25 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor.

Ankara'da ortalama kira fiyatları İstanbul'un yaklaşık 2 katı daha düşük. Başkentte ortalama kiralık fiyatlar 4 bin 700 TL bandında. Yurt fiyatları ise 17 bin TL ile 96 bin TL arasında.

Büyükşehirlerden İzmir'de kiralamalar ortalama olarak 6 bin 500 TL civarında iken yurt fiyatları 25 bin TL - 88 bin TL arasında seyrediyor.