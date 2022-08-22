FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asıl sınav şimdi başlıyor! Hem öğrenciler hem de veliler kara kara düşünüyor

Asıl sınav şimdi başlıyor! Hem öğrenciler hem de veliler kara kara düşünüyor

22.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce öğrencinin yıllarca hayalini kurduklarını üniversite hayatının başlamasına çok az kaldı. Kimi öğrenciler istedikleri hedefi tuttururken kimileri ise elinde olmayan nedenlerden hedeflerini küçültmek durumunda kaldı. Bu nedenlerin başında ise barınma sorunu geliyor. Bu noktada akla ilk gelen seçenek öğrenci yurtları oluyor. Ancak yurt fiyatları da fahiş kira fiyatları gibi cep yakıyor. Peki böyle bir tabloda öğrencileri ve velileri neler bekliyor?

Üniversiteye kaydolma hakkı elde eden 832 bin 892 öğrencinin önünde artık farklı bir süreç bulunuyor. Öğrencilerin birçoğu, özellikle de üniversite hayatını başka şehirde geçirecek olanlar kara kara nerede kalacaklarını düşünüyor. Ev kiralama seçeneği ülke genelinde artan fiyatlar nedeniyle ailelerin dahi bütçelerini zorlarken öğrenciler yurtlara yöneliyor. Fakat yurt fiyatları da büyük kolaylık sağlamıyor. Özel yurtlar yüzde yüzün üzerinde zamlanırken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvurular henüz başlamadı. Bu noktada ortalama yurt fiyatları merak konusu oluyor. İşte öğrencilerin değerlendirebileceği yurt ve kira seçenekleriyle en düşük ve en yüksek fiyatların olduğu iller...

VELİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ TABLO

Öğrencilerin üniversite için en çok tercih ettiği illerden İstanbul'da İBB yurtlarına başvurular bugün itibarıyla başladı. İBB yurtlarında yatak kapasitesi bu yıl 2 bin 800'e çıkıyor.
İstanbul'da kiralık ev fiyatlarına gelince, ortalama tutar 8 bin 500 TL civarında yer alıyor. Yurt fiyatları ise 25 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor.
Ankara'da ortalama kira fiyatları İstanbul'un yaklaşık 2 katı daha düşük. Başkentte ortalama kiralık fiyatlar 4 bin 700 TL bandında. Yurt fiyatları ise 17 bin TL ile 96 bin TL arasında.
Büyükşehirlerden İzmir'de kiralamalar ortalama olarak 6 bin 500 TL civarında iken yurt fiyatları 25 bin TL - 88 bin TL arasında seyrediyor.
Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Eskişehir'de ise ortalama 3 bin 300 TL'ye kiralık ev bulunabiliyor. Öğrenci şehrinde yurt tercih etmek isteyenlerin ise 16 bin TL ile 38 bin TL arasında bütçe belirlemesi gerekiyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Öğrenci yurdu kyk yurt fiyatları öğrenci yurtları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!

Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!

TOKİ sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

TOKİ sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

İşten ayrılırken aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İmza atarken...

İşten ayrılırken aman dikkat! Uzmanlar uyardı: İmza atarken...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.