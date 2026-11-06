Cevdet Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması: "Enflasyonundan üzerinde zam olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de katıldığı canlı yayın programında fon soruşturması ve tasfiye edilen fonlardan yatırımcılara para iadeleriyle ilgili son durumu paylaştı.

Yılmaz aynı zamanda milyonlarca kişinin gözünü çevirdiği asgari ücret artış oranı ve emeklilere yönelik refah düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

CEVDET YILMAZ DUYURDU: EMEKLİYE REFAH DÜZENLEMESİ

Cumnhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları söyledi;

"Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek. Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz.

"SAVAŞ ENFLASYONA 7 PUANLIK ETKİ YAPTI"

Son gelen rakam bir miktar beklentinin üzerinde. Yüzde 29,77 civarında. Özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme var. Savaş enflasyona 7 puanlık etki yaptı. Maliye politikamız enflasyona daha çok destek verecek.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ HENÜZ SÜREÇ BAŞLAMADI"

Asgari ücret kamunun tek başına verdiği bir karar değil. Üç taraf var. Asgari ücretle ilgili henüz o süreç başlamadı. Denge içinde şekillenecektir diye umuyorum.

"MEŞRU YATIRIMCIYI AHLAK DIŞI YATIRIMCIDAN AYIRMAK LAZIM"

Cevdet Yılmaz, süreçle ilgili şu bilgileri aktardı;

"Meşru yatırıcı ve hukuka uygun çalışan yatırım aracıyla hukuksuzluk yapanları ayırmak lazım. Sıkıntı sadece belirli fonlarda. Sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini görüyoruz. Bakan Şimşek'in başkanlığı finansal istikrar komitesi 17 Eylül'de bazı kararlar verdi. 131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusu. O günden bugüne süreç ilerliyor.

"FON VARLIKLARI VE İADELER YATIRIMCILARA VERİLECEK"

131 fon için iade hesabı açıldı. 31,5 milyar TL civarında para iade edildi. Fon varlıkları ve iadeler yatırımcılara verilecek.

7 tane şirketten bahsettik. Bunlardan 4 tanesi olağan tasfiye sürecine girdiler. Kendileri yatırımcılara hak ettikleri ödemeleri, olağan şartlar ve mevcut kanuni çerçevede yapacaklarını belirttiler. Bugün geldiğimiz noktada epey yok kat edildi. 55.821 tekil yatırımcıya 55 milyar TL civarında ödeme yapıldı.

"420 BİN TEKİL YATIRIMCIYA 130 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI"

Olağanüstü tasfiye dediğimiz ise son kanunla tanımladığımız bir süreç. Tera, Pusula ve Atlas olağan tasfiyeye giremediği için olağanüstü tasfiyeye sürecine girdi. Buralarda da ödemelere başladık. 4 Kasım itibariyle rakamlar; 490.219 tekil yatırımcıya ara ödeme yapıldı. Bunlarda 133 bin küsür yatırımcının parasının tamamı ödendi.

Genel bakarsak olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde 420 bin tekil yatırımcıya 130 milyar TL nakdi ve ayni ödeme yapılmıştır.

"13 KASIM'DA ÖNEMLİ MİKTARDA ÖDEMELER YAPILACAK"

Geri kalanlar için süreç devam ediyor. 10. Fon Kurulu Toplantısı yapılacak. Önümüzdeki cuma günü yani 13 Kasım'da yeniden ödeme yapmak için hazırlıklarımız sürüyor.

Kaynağımıza göre en düşükten en yükseğe doğru ödemelerimiz yapılıyor. Bu çerçevede de pazar günü toplantıda son durumu değerlendireceğiz.

Süreçle ilgili tutuklananlar var, gözaltına alınanlar var, ev hapsi alanlar var. Bu işin yargı boyutu. İsimlere girmek doğru olmaz bence. Ama adli sürecin çok etkin ve kapsamlı şekilde yürütüldüğü ortada.

"HİSSE BAZLI MANİPÜLASYONA DAİR SPK ÇALIŞIYOR"

SPK ve Adalet Bakanlığı arasındaki yakın çalışmanın etkisi büyük. Henüz fonlarla ilgili SPK'nın hisse bazlı manipülasyona ilişkin çalışmaları bitmedi. Hisse bazında manipülasyon da incelem konusu. Bunlar bittikçe SPK suç duyurusu yapıyor, gerekli süreç başlıyor. İncelenen hisselerin sayısı 50'yi bulabilir.

YAPISAL ÖNLEMLERİ İÇEREN YENİ KANUN HAZIRLIĞI

Fon Kurulu olarak yeni bir kanun çalışması üzerindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği, benzer hadiseler yaşanmasın diye yapısal olarak yapılması gerekenleri içeren bir kanun taslağımız var. Önümüzdeki haftalarda büyük oranda bunun şekillenmesini bekliyoruz.

Ben Kasım ayı sonuna kadar bu sürecin tamamlanacağına inanıyorum. Belirsizlik ekonominin düşmanıdır, belirsizliği ortadna kaldırmamız lazım. Suç işleyenler yüzünden şirketlerin zan altında kalmasının önüne geçmemiz lazım.

Bu hastalıklı yapılar bünyedne çıktıkça ve adımlar atıldıkça sermaye piyasalarımız daha da güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Bizim sermaye piyasamızı mutlaka gözlemlemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bu atmosfer içerisinde kasıtlı ya da kasıtsız şekilde sermaye piyasalarımıza gölge düşürenler var. Biz bütün eleştirilere açığız yeter ki yapıcı eleştiri olsun.