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Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emeklinin gözü kulağı 2027 Ocak ayında yapılacak zamda. 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili dikkat çeken bir hesaplama da Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan geldi. Emekli maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklenebileceğini belirten Erdursun, en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkarılabileceğini söyledi. Uzman isim, artışın tüm emeklilere eşit şekilde yapılmasını beklemediğini de vurguladı.

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı
Cansu Çamcı

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar sürerken, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak ediliyor. Enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tüm emeklilere eşit miktarda zam yapılmasını beklemediğini belirterek 2027 yılı için en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkabileceği bir hesaplamayı paylaştı.

Emekliye yüzde 50 zam iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı 1

"Bakan Şimşek’in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Erdursun şu yanıtı verdi;

"Umarım yapılan çalışma adaleti sağlar. Gördükten sonra adaleti sağlar mı bunun yorumunu yapabiliriz. Tüm emeklilere 15 bin TL’lik bir artış olacağına ben katılmıyorum. Bu ihtimalin üzerinden durmuyorum. Emekli aylıklarında refah payını verecekler ama bu refah payını prim gününe göre yaşa göre oransal bir artış olacak. Ben tüm emeklilere doğrudan bir artış beklemiyorum.

2026 yılına girdiğimizde ocak ayında en düşük emekli aylığı 20 bin lira yapılmıştı şu anda 23 bin 552 lira oldu.

"BİR YILDA YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞ OLACAK"

2027 yılının ocak ayında emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli aylığı zammının yüzde17,76’sını emekliler aldı. Şimdi Yüzde 10,5’lik enflasyon farkı üstüne konacak. Bu da üzerine konulduğu zaman emekli aylığı en düşük 26 bin 25 liraya çıkacak. Bunun üzerine de en düşük emekli maaşına yüzde 15,27 gibi bir refah payı verirlerse bu durumda emekli aylığı 30 bin lira olacak. 2026 ocak ayında 20 bin, 2027 ocak ayında da 30 bin olacak. Ne kadar artış yapılmış olacak? Yani bir yılda yüzde 50 zam yapılmış olacak." yanıtını verdi.

Emekliye yüzde 50 zam iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı 2

Enflasyonun yüzde 30.5 çıkacağını söyleyen Erdursun, en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkarılabileceğini, diğer emeklilere ise prim günü ve sigortalılık süresine göre farklı oranlarda refah payı verilebileceğini belirtti.

İşte Erdursun'un açıklamaları;

"ENFLASYON YÜZDE 30.5 ÇIKACAK"

"Enflasyon kaç çıkacak peki? Enflasyon yüzde 30.5 gibi çıkacak. Hükümet yetkilileri diyecek ki bakın enflasyon 30,5 biz de emeklilere yüzde 50 artış yaptık diyecekler. 30 bin lira olursa en düşük aylık. Devamında en düşük aylığı 30 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer emeklilere 30 bin üzerinde emekli aylığı alanlara ise prim gün sayısı sigortalılık süresi yaşı gibi detaylar dikkate alınarak o kişilere de enflasyon farkı sonrasında yüzde 15,5’e kadar atış yapılabilir. Kimi yüzde 3 kimi yüzde 7 kimi de yüzde 15 refah payı alır.

"EN DÜŞÜK EMEKLİĞİ AYLIĞI 30 BİN LİRA OLUR"

Bu artışların oranını da ben yüzde 15’leri geçeceğini düşünmüyorum. Yani artışını hesapladığı zaman benim prim günüm sigortalılık sürem artmış ben hesabımı yaptığımda benim refah payım yüzde 7’ye denk geliyor. Kimisi de diyecek ki benim refah payım yüzde 9, yüzde 13’e denk geldi. Böyle bir durumun ortaya çıkma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bir şey söyler gibi yapıp kimse hiçbir şey söylemiyor. Ben bu artışın böyle olacağını düşünüyorum. En düşük emekli aylığının 30 bin lira olur diye düşünüyorum"

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aylık emekli Özgür Erdursun
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