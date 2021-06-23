Askerliği borçlanarak ne zaman emekli olurum? 18 ay askerliği borçlanarak emekli olunur mu?

İş yaşamına başlandığı andan itibaren, emeklilik hayali kurup, daha rahat bir yaşam sürmek herkesin hayali. Pek çok kişi emeklilik için gün sayarken, anneler, çocuk sayılarına bağlı olarak çalışmadığı dönemlerin prim günlerini borçlanarak emekli olabiliyor. Erkekler ise askerlik borçlanmasından yararlanabiliyor. Ancak elbette bazı şartlar bulunuyor.

İşte askerlik borçlanması ve emeklilikle ilgili detaylar

ASKERLİĞİ BORÇLANARAK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? 18 ay askerlik yapanlar, erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor; ancak bu emekli olma zamanında 18 ay erken emekli olacağı anlamına gelmiyor.

Askerlik borçlanmasında, tüm günlerin borçlanması gerekmiyor. Askerlik sürenizin 8 ayını borçlanmanız halinde, emeklilik için 25 yıl sigorta süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olunur.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR? Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte dilekçeyle başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

SSK’lı, Bağ-Kurlu, memurlar askerlik borçlanması için başvuru yapabilir. Kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlenen bu üç koşulu birlikte sağladığı gün, emeklilik hakkı kazanması söz konusu olur.