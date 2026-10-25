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İstanbul, Ankara'dan gelip satın alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi, hem İznik Gölü'nü hem de Uludağ'ı aynı anda gören eşsiz konumu, temiz havası ve panoramik manzarasıyla son dönemde şehirden uzaklaşmak isteyenlerden büyük ilgi görüyor. Muhtar Hasan Açar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere metropol şehirlerden çok sayıda kişinin köye gelerek arazi edindiğini söylerken İznik Gölü'ne bakan arazilerin dönüm fiyatının 1 milyon TL'den başladığını belirtti.

İstanbul, Ankara'dan gelip satın alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

Yaklaşık 700 rakımlı mahalle; sağ tarafında İznik Gölü ve Orhangazi, sol tarafında Yenişehir Ovası ile havaalanı, karşısında ise Uludağ manzarasına ev sahipliği yapıyor.

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İstanbul, Ankara dan gelip satın alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL 1

Stratejik konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde dikkati çeken bölge, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların radarında yer alıyor.

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İstanbul, Ankara dan gelip satın alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL 2

GÖL MANZARALI ARAZİLERİN DÖNÜMÜ 1 MİLYON LİRADAN SATILIYOR

Bölgedeki arazi hareketliliğine ilişkin köyün en yüksek noktası olan Bayır Tepesi'nde (Şahin Tepesi) değerlendirmelerde bulunan Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Hasan Açar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere metropol şehirlerden çok sayıda kişinin köye gelerek arazi edindiğini söyledi.

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İstanbul, Ankara dan gelip satın alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL 3

İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan mahalleye gelen vatandaşların arazilerine konteyner koyarak bahçe yaptıklarını belirten Açar, sadece arazisi olan ailelerin ise hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirdiğini, piknik yapıp döndüğünü ifade etti.

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İstanbul, Ankara dan gelip satın alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL 4

Açar, İznik Gölü'ne bakan arazilerin dönüm fiyatının 1 milyon liradan başladığını, Yenişehir Havaalanı tarafını gören bölgelerde ise biraz daha düşük bütçeye uygun seçeneklerin bulunduğunu aktardı.

MADEN ŞİRKETİNE ÇEVRE UYARISI

Mahallelerinin doğal güzelliklerine vurgu yapan Muhtar Hasan Açar, bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin çevreye verdiği zarara da dikkati çekti.

Yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak köyün ve çevrenin zarar görmemesi gerektiğini dile getiren Açar, maden firmasının ayrıştırma tesisleri ve çevrede yol açtığı olumsuzluklara karşı bir an önce gerekli önlemleri almasını talep ettiklerini kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Bursa İstanbul Yenişehir arazi
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