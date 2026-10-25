İstanbul, Ankara'dan gelip satın alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

Yaklaşık 700 rakımlı mahalle; sağ tarafında İznik Gölü ve Orhangazi, sol tarafında Yenişehir Ovası ile havaalanı, karşısında ise Uludağ manzarasına ev sahipliği yapıyor.

Stratejik konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde dikkati çeken bölge, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların radarında yer alıyor.

GÖL MANZARALI ARAZİLERİN DÖNÜMÜ 1 MİLYON LİRADAN SATILIYOR

Bölgedeki arazi hareketliliğine ilişkin köyün en yüksek noktası olan Bayır Tepesi'nde (Şahin Tepesi) değerlendirmelerde bulunan Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Hasan Açar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere metropol şehirlerden çok sayıda kişinin köye gelerek arazi edindiğini söyledi.

İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan mahalleye gelen vatandaşların arazilerine konteyner koyarak bahçe yaptıklarını belirten Açar, sadece arazisi olan ailelerin ise hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirdiğini, piknik yapıp döndüğünü ifade etti.

Açar, İznik Gölü'ne bakan arazilerin dönüm fiyatının 1 milyon liradan başladığını, Yenişehir Havaalanı tarafını gören bölgelerde ise biraz daha düşük bütçeye uygun seçeneklerin bulunduğunu aktardı.

MADEN ŞİRKETİNE ÇEVRE UYARISI

Mahallelerinin doğal güzelliklerine vurgu yapan Muhtar Hasan Açar, bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin çevreye verdiği zarara da dikkati çekti.

Yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak köyün ve çevrenin zarar görmemesi gerektiğini dile getiren Açar, maden firmasının ayrıştırma tesisleri ve çevrede yol açtığı olumsuzluklara karşı bir an önce gerekli önlemleri almasını talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır