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ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti, günlük 20 bin TL kadar çıktı!

24.06.2024 14:30
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ATM'lerde yeni dönem başladı. Milyonlarca vatandaşın sık sık kullandığı ATM'lerde bankalar günlük para çekme limitlerinin yükseltilmesine karar verdi. 13 banka yeni kararla birlikte ATM'lerde çekilecek günlük para limitini artırırken, bu rakamın 20 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü. Peki hangi bankanın ATM'sinden günlük en fazla kaç para çekilecek? İşte tüm detaylar...

ATM'lerde günlük para çekme limiti yükseldi. Milyonlarca vatandaş tarafından sık sık kullanılan ATM'lerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza atan bankalar, günlük para çekme limitinde artışa gitti. Bayramdan önce bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan para çekme limiti, bayramdan sonra 10 bin TL'ye kadar çıktı.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 20 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; yine bazı bankalarda günlük para çekme limitinin 20 bin TL olduğu görüldü.

Söz konusu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak.

Express

BANKALARIN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

FİBABANKA

FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

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Anahtar Kelimeler:
banka ATM
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