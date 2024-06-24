ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti, günlük 20 bin TL kadar çıktı!

ATM'lerde günlük para çekme limiti yükseldi. Milyonlarca vatandaş tarafından sık sık kullanılan ATM'lerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza atan bankalar, günlük para çekme limitinde artışa gitti. Bayramdan önce bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan para çekme limiti, bayramdan sonra 10 bin TL'ye kadar çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; yine bazı bankalarda günlük para çekme limitinin 20 bin TL olduğu görüldü.
Söz konusu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak.
Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL
Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL
Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL
Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL
Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL