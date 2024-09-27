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ATM'lerde nakit sorunu! Para yatırırken çalışıyor, çekmek isterken 'arıza' uyarısı veriyor... Genci emeklisi herkes mağdur

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.09.2024 06:59
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Son dönemde ATM'lerde nakit para sıkıntısı yaşanıyor. Para çekmek isteyenler sıklıkla "Şu anda hizmet veremiyoruz" uyarısıyla karşı karşılaşırken, ortak ATM'lerde ise komisyon ödemek zorunda kalıyor. Bu durumun kredi kartı kullanımını artırmak için bilerek yapıldığını öne süren de var, bankaların müşterilerin parasını daha uzun çalıştırmak için arızaları kısa sürede gidermediğini iddia eden de var.

Son dönemde ATM'ler para vermez oldu, para çekmek isteyenlerin eli boş kaldı.
Gencinden emeklisine, nakit para çekmek isteyenlerin adresi banka ATM'leri oluyor. Ancak son günlerde ATM'lerde 'Şu anda hizmet veremiyoruz" uyarısı sıklıkla görülüyor.

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TL vermeyen ATM'ler ya sadece döviz veriyor ya da hiç para vermiyor.

Sosyal medyada da söz konusu tepkiler çığ gibi büyüdü. Tüketici, para yatırırken çalışan ATM'nin para vermemesine tepki gösteriyor.

ORTAK ATM'LERDE KOMİSYON SORUNU

ORTAK ATM'LERDE KOMİSYON SORUNU

Show Haber'de yer alan habere göre; vatandaşlar acil durumlarda zor durumda kalırken; kendi bankasının müşterisi olan vatandaşa para vermeyen o ATM'ler tüketiciyi ortak ATM'lere yönlendiriyor.

5 BİN TL'YE 90 TL KOMİSYON

5 BİN TL'YE 90 TL KOMİSYON

Ancak bu gibi durumlarda da tüketici komisyon ödemek durumunda kalıyor. Örneğin, ortak ATM'den 5 bin lira çekmek isteyen tüketici 90 TL masraf ödüyor.

Komisyon ödemeden nakit para çekmek isteyenlerse, çoğu zaman 'arıza' uyarılarıyla mağdur oluyor.

Anahtar Kelimeler:
para ATM nakit
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