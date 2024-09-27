ATM'lerde nakit sorunu! Para yatırırken çalışıyor, çekmek isterken 'arıza' uyarısı veriyor... Genci emeklisi herkes mağdur

Son dönemde ATM'ler para vermez oldu, para çekmek isteyenlerin eli boş kaldı.
Gencinden emeklisine, nakit para çekmek isteyenlerin adresi banka ATM'leri oluyor. Ancak son günlerde ATM'lerde 'Şu anda hizmet veremiyoruz" uyarısı sıklıkla görülüyor.
TL vermeyen ATM'ler ya sadece döviz veriyor ya da hiç para vermiyor.
Sosyal medyada da söz konusu tepkiler çığ gibi büyüdü. Tüketici, para yatırırken çalışan ATM'nin para vermemesine tepki gösteriyor.
Show Haber'de yer alan habere göre; vatandaşlar acil durumlarda zor durumda kalırken; kendi bankasının müşterisi olan vatandaşa para vermeyen o ATM'ler tüketiciyi ortak ATM'lere yönlendiriyor.
Ancak bu gibi durumlarda da tüketici komisyon ödemek durumunda kalıyor. Örneğin, ortak ATM'den 5 bin lira çekmek isteyen tüketici 90 TL masraf ödüyor.
Komisyon ödemeden nakit para çekmek isteyenlerse, çoğu zaman 'arıza' uyarılarıyla mağdur oluyor.