Avrupa’nın en büyüğü olacak! Dev tesisi Erdoğan açacak: 4’te 1’ini tek başına karşılayacak…

TÜRKİYE’DE KARBON AYAK İZİ SERTİFİKASI ALAN İLK TESİS

Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.