Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim... 100 bin liranın ve 1 milyonun getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. 2024 yıl sonu enflasyon rakamının yüzde 44,38 olarak gerçekleşmesi sonrası piyasada yeni faiz indirimi için de beklenti oluştu.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'nin tahminlerine göre, Merkez Bankası 23 Ocak tarihinde 250 baz puanlık daha indirim yapacak.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda da mevduat faizlerinde indirim yaşanmaya başladı. 2024'ün son haftasında yüzde 55 - yüzde 60 aralığında bulunan mevduat faizinin Ocak ayında 2-3 puan düşüş kaydettiği görüldü.
Yüzde 50 üzerinde faiz imkanı sunan banka sayısı 6'ya kadar gerilerken en yüksek oran yüzde 53 olarak görüldü. Türkiye Gazetesi ise bankaların sunduğu faiz oranlarını sıraladı.
TEB Marifetli Hesap: %53,00
Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00
Odeabank Oksijen Hesap: %52,00
ING Turuncu Hesap: %52,00
Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00
GetirFinans: %50,00
6 Ocak haftasında en yüksek mevduat oranı olan %53’e göre hesaplama yapıldığında:
-100 bin TL’nin aylık net getirisi; 3 bin 920 TL
-250 bin TL’nin aylık net getirisi; 9 bin 800 TL
-500 bin TL’nin aylık net getirisi; 19 bin 600 TL
-1 milyon TL’nin aylık net getirisi; 39 bin 200 TL
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