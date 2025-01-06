FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim... 100 bin liranın ve 1 milyonun getirisi belli oldu

Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim... 100 bin liranın ve 1 milyonun getirisi belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ikinci haftasında mevduat faizi oranlarında gerileme görüldü. Yüksek faizler nedeniyle yatırımcının dikkati çeken mevduat hesaplarında faiz oralarının 2-3 puanlık düşüş kaydetmesi; 1 bankanın yüzde 53 oranı vermesi dikkat çekti. Peki şu anda 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. 2024 yıl sonu enflasyon rakamının yüzde 44,38 olarak gerçekleşmesi sonrası piyasada yeni faiz indirimi için de beklenti oluştu.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'nin tahminlerine göre, Merkez Bankası 23 Ocak tarihinde 250 baz puanlık daha indirim yapacak.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda da mevduat faizlerinde indirim yaşanmaya başladı. 2024'ün son haftasında yüzde 55 - yüzde 60 aralığında bulunan mevduat faizinin Ocak ayında 2-3 puan düşüş kaydettiği görüldü.

Yüzde 50 üzerinde faiz imkanı sunan banka sayısı 6'ya kadar gerilerken en yüksek oran yüzde 53 olarak görüldü. Türkiye Gazetesi ise bankaların sunduğu faiz oranlarını sıraladı.

TEB Marifetli Hesap: %53,00

Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

Odeabank Oksijen Hesap: %52,00

ING Turuncu Hesap: %52,00

Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00

GetirFinans: %50,00

100 BİN TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

100 BİN TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

6 Ocak haftasında en yüksek mevduat oranı olan %53’e göre hesaplama yapıldığında:

-100 bin TL’nin aylık net getirisi; 3 bin 920 TL

-250 bin TL’nin aylık net getirisi; 9 bin 800 TL

-500 bin TL’nin aylık net getirisi; 19 bin 600 TL

-1 milyon TL’nin aylık net getirisi; 39 bin 200 TL

Anahtar Kelimeler:
banka mevduat faizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
indirin indirin de döviz fırlasın bak o zaman neler olacak yazık ülkeyi bu hale getiren döviz dir ülkenin tüm girdileri dövizle ülkede üretilen hiç bir şey kalmadı yapmayın böyle sonra bir de şu var sanki faiz çok yüksekmiş işte getirisi şukadarmış mış mış enflasyon %120 faiz getirisi % 53 eeee nerde %67 lik kayıp bu mu faiz kazancı pardon faiz zararı biraz daha bilinçli olalım
Faiz NAS süresine göre haramdır 3 günlük dünyanızı faizle yakmayın
En Çok Okunan Haberler
Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

AK Partili isimden 'Öcalan' çağrısı: "Acilen yeni parti kurmalı"

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

En düşük emekli maaşı için gözler kritik toplantıda

En düşük emekli maaşı için gözler kritik toplantıda

Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim

Aylar sonra bir ilk! Mevduat faizi getirisinde büyük değişim

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.