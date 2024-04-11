Aylık 100 bin TL ödeyene ev var! Konut kredisi faizleri kuş oldu uçtu: TÜİK rakamları her şeyi gözler önüne serdi…

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları, konut sektörünü vurdu. Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz artışları, konut kredilerine de yansıyınca dar ve orta gelirli ev alma hayalinden iyice uzaklaştı.
KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Bu durum rakamlara da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre şubat ayında konut satışları yıllık yüzde 17.3 artışla 93 bin 902 adet oldu. Buna karşın ipotekli (krediyle alınan) konut satışı yüzde 49.1 düşüşle 8 bin 827 adede geriledi.
ÜRETİMDE DE SORUNLAR YAŞANIYOR
Maliyet artışlarıyla birlikte son 2 yılda konut sektöründe yaşanan astronomik fiyat artışları, üretim tarafından da ciddi sorunlar yaşanmasına neden oldu. Müteahhitler 'ev yapsak da satılmayacak' tedirginliğiyle dar ve orta gelirli gruba yönelik konut üretimini ötelemeyi tercih ediyor. Peki güncel konut kredisi faiz oranları ne?
İşte banka banka konut kredisi faizlerinde son durum…
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,07
- Toplam Ödeme - 7.589.615 TL
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Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 63.075 TL
Garanti BBVA Konut Kredisi
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,63
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Toplam Ödeme - 8.849.689 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.620 TL
ING Konut Kredisi
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Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,64
- Toplam Ödeme - 8.877.463 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.811 TL
Vakıfbank Konut Kredisi
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
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Aylık Faiz Oranı - %3,79
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Toplam Ödeme - 9.213.079 TL
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Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL
DenizBank Konut Kredisi
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,79
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Toplam Ödeme - 9.214.217 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL