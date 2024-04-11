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  4. Aylık 100 bin TL ödeyene ev var! Konut kredisi faizleri kuş oldu uçtu: TÜİK rakamları her şeyi gözler önüne serdi…

Aylık 100 bin TL ödeyene ev var! Konut kredisi faizleri kuş oldu uçtu: TÜİK rakamları her şeyi gözler önüne serdi…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.04.2024 07:35
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Kredili konut satışları yüzde 50'ye yakın düşerken toplam satışlar yüzde 17 arttı. Sebebi ise artan konut kredisi faiz oranları. Faiz oranları yüzde 5’i aşarken, 2 milyon liralık kredinin 120 ay geri ödemesinde aylık taksitler 100 bin liranın üzerine çıktı. Peki bankaların kredi faiz oranları ne? İşte konut kredisinde merak edilen detaylar…

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları, konut sektörünü vurdu. Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz artışları, konut kredilerine de yansıyınca dar ve orta gelirli ev alma hayalinden iyice uzaklaştı.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu durum rakamlara da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre şubat ayında konut satışları yıllık yüzde 17.3 artışla 93 bin 902 adet oldu. Buna karşın ipotekli (krediyle alınan) konut satışı yüzde 49.1 düşüşle 8 bin 827 adede geriledi.

ÜRETİMDE DE SORUNLAR YAŞANIYOR

Maliyet artışlarıyla birlikte son 2 yılda konut sektöründe yaşanan astronomik fiyat artışları, üretim tarafından da ciddi sorunlar yaşanmasına neden oldu. Müteahhitler 'ev yapsak da satılmayacak' tedirginliğiyle dar ve orta gelirli gruba yönelik konut üretimini ötelemeyi tercih ediyor. Peki güncel konut kredisi faiz oranları ne?

Canlı Borsa

İşte banka banka konut kredisi faizlerinde son durum…

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
  • Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
  • Aylık Faiz Oranı - %3,07
  • Toplam Ödeme - 7.589.615 TL
  • Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 63.075 TL

Garanti BBVA Konut Kredisi

Garanti BBVA Konut Kredisi
  • Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
  • Aylık Faiz Oranı - %3,63
  • Toplam Ödeme - 8.849.689 TL
  • Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.620 TL

ING Konut Kredisi

ING Konut Kredisi
  • Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
  • Aylık Faiz Oranı - %3,64
  • Toplam Ödeme - 8.877.463 TL
  • Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.811 TL

Vakıfbank Konut Kredisi

Vakıfbank Konut Kredisi
  • Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
  • Aylık Faiz Oranı - %3,79
  • Toplam Ödeme - 9.213.079 TL
  • Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL

DenizBank Konut Kredisi

DenizBank Konut Kredisi
  • Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
  • Aylık Faiz Oranı - %3,79
  • Toplam Ödeme - 9.214.217 TL
  • Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL
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Anahtar Kelimeler:
emlak
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