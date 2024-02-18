Aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi, o bile kendine hayret etti: Çok yetenekliyim beni emniyete alsınlar

20 Aralık'ta Esenler'de yaşanan olay duyanları şaşırttı. Yine bir vatandaş fahri müfettişin kestiği cezanın mağduru oldu. Aynı olayın Esenler'de ilk kez yaşanmıyor olması ise durumu daha da ilginç hale getirdi.
Esenler'de yaşayan Sedat Kaya 20 Aralık 2023'te saati 18.00 olan 6 farklı trafik cezası yedi. Trafik cezasını kesen ise fahri müfettiş. Asgari ücretle geçindiğini belirten Kaya başına gelen talihsiz durumu anlatırken içler acısı duruma gülmeden de edemedi.
"Ben bile kendime hayret ettim" diyen Kaya, "Hem sağa dönmüşüm hem park etmişim hem drift atmışım. Aynı yerde ve aynı saatte. Ama farklı farklı ceza yemişim. Bakın elimde 6 tane trafik cezası makbuzu var.
Ben emniyete de söyleyeceğim eğer ki bu kadar çok yeteneğim varsa alın beni diyeceğim. Yani çok yetenekliyim aynı anda 6 tane yasa dışı olan bir işi yapabiliyorum." sözleriyle sitem etti.
Esenler'de yaşanan durum daha önce de defalarca kez tekrarlanmıştı. Yine fahri müfettiş kurbanı olan çok sayıda sürücü trafik cezalarından mağdur olmuştu. Show Haber'e konuşan Kaya müfettişe sinirini, "Plakamı da biliyor artık. Şimdi balkona oturur artık evden bana ceza yazmaya devam eder." sözleriyle gösterdi.
Zor durumda kaldığını belirten Kaya sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;