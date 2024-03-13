B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! Son tarih belli oldu: 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler ilk adımda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almalı. Yenileme işlemi için gerekli olan belgeler de şöyle:

-Kimlik kartı veya pasaport

-Güncel biometrik fotoğraf

-Geçerli bir sağlık raporu