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B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! Son tarih belli oldu: 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.03.2024 11:00
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B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyet sahipleri, 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenleri ise yüksek miktarda ceza bekliyor. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? İşte ayrıntılar...

B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı geldi. B sınıfı ehliyet sahipleri, 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ödeyerek ehliyeti yenilememeleri taktirde 12 bin 978 TL ceza ödeyecek. Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

Anlık Borsa

1 Ocak 2016'dan önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirildi. Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Belirlenen bu süre zarfında bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler ilk adımda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almalı. Yenileme işlemi için gerekli olan belgeler de şöyle:

-Kimlik kartı veya pasaport

-Güncel biometrik fotoğraf

-Geçerli bir sağlık raporu

-Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

-Mevcut ehliyet



-Adli sicil kaydı

-Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

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Ceza b sınıfı ehliyet yenileme ehliyet değiştirme son tarih
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