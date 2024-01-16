'Babanızın parası değil' diyerek uyardı! Valiler Toplantısı'na Bakan Şimşek'in tasarruf mesajı damga vurdu... Makam aracı için TOGG önerisi

"HARCADIĞINIZ PARA MİLLETİN PARASI"

Özellikle taşıt kullanımı ve tanıtım giderlerinde tasarruf yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Şimşek'in "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası" dediği iddia edildi.