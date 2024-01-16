FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Babanızın parası değil' diyerek uyardı! Valiler Toplantısı'na Bakan Şimşek'in tasarruf mesajı damga vurdu... Makam aracı için TOGG önerisi

'Babanızın parası değil' diyerek uyardı! Valiler Toplantısı'na Bakan Şimşek'in tasarruf mesajı damga vurdu... Makam aracı için TOGG önerisi

16.01.2024 10:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda tasarruf konusunda her fırsatta hassasiyetini dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten valilere uyarı geldi. Valiler Toplantısı'na katılan Bakan Şimşek, 81 ilin valisini uyararak "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası" dediği iddia edildi. Öte yandan Şimşek'in makam aracı konusunda da TOGG önerisi dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında valilere uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılan Bakan Şimşek'in 81 ilin valisine yönelik bir takım açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

Cüneyt Özdemir "Haberi anlat kendini anlatma" dedi hemen mesaj attı

Cüneyt Özdemir "Haberi anlat kendini anlatma" dedi hemen mesaj attı

 Araç alacaklar dikkat: Sıfır ve ikinci elde en avantajlı dönem

Araç alacaklar dikkat: Sıfır ve ikinci elde en avantajlı dönem

 Arda Turan'ın gözü kulağı Fenerbahçe'de

Arda Turan'ın gözü kulağı Fenerbahçe'de

Keşfet

BAKAN ŞİMŞEK VALİLERİ UYARDI

BAKAN ŞİMŞEK VALİLERİ UYARDI

Kulislere yansıyan konuşmasında Bakan Şimşek'in valilerden tasarruf tedbirlerine riayet edilmesini istediği öğrenildi.

"HARCADIĞINIZ PARA MİLLETİN PARASI"

"HARCADIĞINIZ PARA MİLLETİN PARASI"

Özellikle taşıt kullanımı ve tanıtım giderlerinde tasarruf yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Şimşek'in "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası" dediği iddia edildi.

Söz konusu sözlerin toplantıya damga vurduğu öğrenilirken, sosyal medyada da gündem oldu.

"MAKAM ARABALARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

"MAKAM ARABALARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz” dediği de kaydedildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beştepe'de düzenlenen Valiler Buluşması toplantısı sonrası yaptığı paylaşımda da dikkat çeken mesajlar vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Vali Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı tasarruf
En Çok Okunan Haberler
Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

O ildeki tüm pavyonlar süresiz olarak kapatılmıştı! Vali Işın o kararın nedenini açıkladı: Bu bataklık kurutulmalıydı

O ildeki tüm pavyonlar süresiz olarak kapatılmıştı! Vali Işın o kararın nedenini açıkladı: Bu bataklık kurutulmalıydı

Işıkhan'dan prim ödeme gün sayısı açıklaması!

Işıkhan'dan prim ödeme gün sayısı açıklaması!

Altın alınır mı, satılır mı? Uzman isim tarih verdi

Altın alınır mı, satılır mı? Uzman isim tarih verdi

Araç alacaklar dikkat: Sıfır ve ikinci elde en avantajlı dönem

Araç alacaklar dikkat: Sıfır ve ikinci elde en avantajlı dönem

Son 5 ayda 'sıfır' çekti! Mart 2022'den bu yana...

Son 5 ayda 'sıfır' çekti! Mart 2022'den bu yana...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.