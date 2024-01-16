'Babanızın parası değil' diyerek uyardı! Valiler Toplantısı'na Bakan Şimşek'in tasarruf mesajı damga vurdu... Makam aracı için TOGG önerisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında valilere uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılan Bakan Şimşek'in 81 ilin valisine yönelik bir takım açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
Kulislere yansıyan konuşmasında Bakan Şimşek'in valilerden tasarruf tedbirlerine riayet edilmesini istediği öğrenildi.
Özellikle taşıt kullanımı ve tanıtım giderlerinde tasarruf yapılması gerektiğinin altını çizen Bakan Şimşek'in "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası" dediği iddia edildi.
Söz konusu sözlerin toplantıya damga vurduğu öğrenilirken, sosyal medyada da gündem oldu.
Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz” dediği de kaydedildi.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beştepe'de düzenlenen Valiler Buluşması toplantısı sonrası yaptığı paylaşımda da dikkat çeken mesajlar vermişti.