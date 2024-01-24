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  4. Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti! 2000 öncesi ve sonrası arayı açtı: İşte 4A,4B,4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti! 2000 öncesi ve sonrası arayı açtı: İşte 4A,4B,4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
24.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57’den iki kez artış yapılarak memur zammı oranı olan yüzde 49,25’e yükseltildi. Emekliye müjde açıklaması ise Bakan Vedat Işıkhan’dan geldi. Bağ kur SSK emekli maaşları hesabı bir kez daha değişti. Bağ-Kur emekli maaşı en düşük emekli maaşı olarak açıklanan 10 bin liranın üzerine çıktı. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki emekli kök maaş farkı ise 4.320 lira oldu. SGK maaş farkı ödeme tarihi de netleşti. İşte yeni zam hesabı ile haberin detayları…

Emekliye çifte ek zam! Yüzde 37,57 olarak netleşen Bağ kur SSK emekli maaşları zammının 5 puanlık ilave ile yüzde 42,6’ya yükseltileceği belirtilmişti. En düşük emekli maaşı ise 7500 TL’den 10 bin TL’ye yükselecek. Emekli maaşı düzenlemesinde Meclis aşamasına dün geçilmişti. Ancak akşam saatlerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltildi. Milyonlar bir yandan maaş hesabı yaparken bir yandan da 4a,4b,4c emekli maaş farkı ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte haberin detayları…

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BAKAN IŞIKHAN CANLI YAYINDA DUYURDU

BAKAN IŞIKHAN CANLI YAYINDA DUYURDU

SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağkur emeklisine yeni müjdeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağkur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” açıklamasını yaptı.

EMEKLİYE EK ZAM CUMA GÜNÜNE KADAR YASALAŞACAK

EMEKLİYE EK ZAM CUMA GÜNÜNE KADAR YASALAŞACAK

Şu an e-Devlet’te 37,57’lik enflasyon artışı sonrasındaki SSK Bağ-Kur zamlı emekli kök maaşı rakamları görülebiliyor. Ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SGK’nın belirlediği takvim doğrultusunda milyonlarca vatandaşın cebine girecek.

RESMİ GAZETE KARARI BEKLENİYOR

RESMİ GAZETE KARARI BEKLENİYOR

Emekli maaşı için yasa teklifinin ise Cuma gününe kadar Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN EK ZAM EMEKLİ MAAŞI FARKI İÇİN TARİHİ DE AÇIKLADI

BAKAN IŞIKHAN EK ZAM EMEKLİ MAAŞI FARKI İÇİN TARİHİ DE AÇIKLADI

SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak’ta başlamıştı, bu hafta Cuma günü ise sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25'inde başlayıp 28’inde sona erecek. Peki ek zamla gelen farklar ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan o soruya, “Teklifin Meclis’ten geçmesinin ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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