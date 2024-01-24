Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti! 2000 öncesi ve sonrası arayı açtı: İşte 4A,4B,4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri

Emekliye çifte ek zam! Yüzde 37,57 olarak netleşen Bağ kur SSK emekli maaşları zammının 5 puanlık ilave ile yüzde 42,6’ya yükseltileceği belirtilmişti. En düşük emekli maaşı ise 7500 TL’den 10 bin TL’ye yükselecek. Emekli maaşı düzenlemesinde Meclis aşamasına dün geçilmişti. Ancak akşam saatlerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 49,25'e yükseltildi. Milyonlar bir yandan maaş hesabı yaparken bir yandan da 4a,4b,4c emekli maaş farkı ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte haberin detayları…



