Bahçede 1, markette 20 lira: "Dalında kaldı, kalitesini yitirdi"

Adana'da birçok üreticinin gelir kapısı olan limon, bu yıl dalında kaldı. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, ülke genelinde market raflarında ise 20 lirayı aşan fiyatlarda satılıyor. Fiyat uçurumunun tüketiciyi etkilediğini dile getiren Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, "Ayrıca dönem dönem uygulanan ihracat yasağı da pazarı elimizden kaçırmamıza neden oldu. Kasım ayına kadar hasat edilmesi gereken limon dalında kalarak raf ömrünü yitirdi" dedi.



