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Bahçesine dünyanın en pahalı baharatını ekti, kilosunu 200 bin liradan satıyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 12:49
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Elazığlı mühendis Bayram Çalışkan, 4 yıl önce Safranbolu’da keşfettiği safran bitkisiyle başladığı tarımsal faaliyetlerde başarıya ulaştı. Çalışkan safranın gramını 200 liraya satıyor.

Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (35), 4 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu’da yetişen safran bitkisini keşfetti. O tarihte deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti. Çalışkan safranın gramını 200, kilosunu ise 200 bin liradan satıyor.

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İlk senesinde güzel verim alan Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak bir dönüm alana daha safran ekti. Bu yıl 4’üncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan Çalışkan, gramını yaklaşık 200 liraya satıyor.

Safran bitkisinin sadece yüksek fiyatıyla değil, aynı zamanda hücre yenileme ve vücut direncini artırma özellikleriyle de bilinmesi, onu dünyanın en değerli baharatları arasında gösteriliyor.

Safran bitkisinin hem sağlık faydalarına hem de ekonomik getirisi hakkında bilgi veren Bayram Çalışkan, ’’Hobi olarak başladım ama şu an ticaretini yapıyorum. Fiyat olarak da gayet değerli bir bitki. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Gram olarak satıyorum, kilo olarak herkesin almaya durumu olamayabiliyor" dedi.

Çalışkan şu ifadeleri kullandı:

"Gramının fiyatı, 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Burada 800 metrekarede bir ekili alan var. İlk üç yılda toplamda 300 bin lira civarında bir gelir elde ettik. Ekim ve söküm arasında iki aylık bir süreci var. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Elazığ’da daha önce bu işi yapan yoktu, bunu ben getirdim. Buradaki çiftçilere örnek olmak amaçlı başladım ve tarım ve orman il müdürlüğü de beş çiftçiye daha destek verdi. Bu şekilde yayıldı, daha fazla olmasını temenni ediyorum’’

Safranın geniş bir yelpazesi olduğunu ifade eden Baba Ali Rıza Çalışkan ise ’’Biz ailecek birlikte bu işi yapıyoruz ve şuanda da hasadını yapıyoruz. Tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Genellikle ilaç firmaları kullanıyor. Onun devamında piyasada astım, bronşit, kalp, damar gibi birçok hastalığa iyi geldiğini söylüyorlar. Tadı çok güzel, reçel ve bal gibidir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçe safran
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