Bakan Işıkhan memur zammı için oran verdi, asgari ücrette beklenti arttı! Canlı yayında 'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken 'Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 asgari ücret zam oranı ne olacak?' sorularına yanıt aranıyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılırken, gözler de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, söz konusu zam kararının 31 Aralık 2023 tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.



