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  4. Bakan Işıkhan memur zammı için oran verdi, asgari ücrette beklenti arttı! Canlı yayında 'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

Bakan Işıkhan memur zammı için oran verdi, asgari ücrette beklenti arttı! Canlı yayında 'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

22.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümetin aynı masada olduğu maratonda son viraja girildi. Gözler üçüncü toplantıya çevrilirken beklentiler de yükseldi. "Asgari ücret zammı yüzde 50'den az olmaz' çıkışı dikkat çekerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Bakan Işıkhan'ın "memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir" sözleri sonrası asgari ücret zammında 3 seçenek öne çıktı. İşte 2024 asgari ücret zammında son detaylar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken 'Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 asgari ücret zam oranı ne olacak?' sorularına yanıt aranıyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılırken, gözler de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, söz konusu zam kararının 31 Aralık 2023 tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

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Hükümet kanadından her fırsatta 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' mesajı gelirken; beklentiler de yükseldi.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 50 ZAM

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 50 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir" açıklaması sonrası, asgari ücret zammı içinde benzer bir oranın masada olacağı konuşuluyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammının da yıl sonuna kadar netleşeceğini belirten Bakan Işıkhan, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İşçi, işveren ve hükümetin aynı masada olduğu asgari ücret maratonunda son viraja girilirken, rakamların artık masaya gelmesi ve ay sonuna kadar 2024 asgari ücret zammının netleşmesi bekleniyor.

3 SEÇENEK AĞIRLIK KAZANDI

3 SEÇENEK AĞIRLIK KAZANDI

Tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıya çevrilirken; masada 3 seçeneğin ağırlık kazanacağı belirtiliyor. Yüzde 40, 45 ve 50'lik zam oranı...

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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