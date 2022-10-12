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SON DAKİKA | Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! İşte TOKİ arsa fiyatları ve ödemeleri için örnek plan

12.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular geçen günlerde başladı. Başvurular yoğun şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin taksit ödemeleriyle ilgili canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, konut arsası için örnek ödeme planını da paylaştı. İşte TOKİ'deki arsa satışlarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Ucuz sosyal konut projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Son olarak 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular geçen gün başlamıştı. Öte yandan vatandaşın projeyle ilgili merak ettiği soruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. İşte projeyle ilgili merak edilenler...

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler! Bakanlık tek tek açıkladı! İşte projeyle ilgili tüm merak edilenlerArsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler! Bakanlık tek tek açıkladı! İşte projeyle ilgili tüm merak edilenler

Peki ''İlk etapta hangi il ve ilçelerde kaç adet arsa satışa sunulacak'' ''Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa herhangi bir artış öngörülüyor mu, memur maaş artışına göre artan taksit sistemi burada da olacak mı?'' Merak edilen tüm soruları NTV'de yanıtlayan Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı.

Dün başladı ancak arsa başvuruları 67 bine, ilk iş yeri başvuruları da 20 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak.

İlk Evim Arsa Projesi başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak''

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İLLERE VE İLÇELERE GÖRE ARSALARIN FİYATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU MU?

''İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz.

VATANDAŞIMIZ FAİZSİZ BİR ŞEKİLDE, SABİT TAKSİTLE ALABİLİR''

Konut kampanyasında olduğu gibi arsa için de gençlere ve emeklilere özel bir kontenjan ayrılacak mı.?

''Arsa ve işyeri başvurularında özel bir kontenjan ayırmadık. Zaten sayıda her kesime yetecek şekilde belirlendi''

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Bakan Kurum, konut arsası için örnek ödeme planını paylaştı.

KURADA KONUT, ARSA VEYA İŞ YERİ ÇIKMASI DURUMUNDA, HAK SAHİPLERİ İKİSİNİ BİRDEN ALABİLECEK Mİ?

''Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz''

''TAPULARI ARALIK'TA VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ''

ARSALAR ÜZERİNE EVLER NASIL YAPILACAK, HAK SAHİPLERİNE ÖRNEK PROJELER SUNACAK MISINIZ, İSTEYEN İSTEDĞİ GİBİ BİR YAPI YAPABİLECEK Mİ?

''Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz''

Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız''

ARSAYI ALAN KİŞİNİN İNŞAATA BAŞLAMASI İÇİN BİR SÜRE ZORUNLULUĞU VAR MI?

''Biz vatandaşlarımıza altyapılarını bitirip vermek istiyoruz. Bunlar hazırlandıktan sonra vatandaşlarımız 2 yıl içerisinde tamamlayıp oturabilecek''

Kampanya kapsamında ilk etapta hangi illerde kaç adet işyeri inşa edilecek, iş yerleri için herkes başvurabilecek mi, işyerlerinin temelleri ne zaman atılacak ve teslim edilmesi için ne kadar bir süre öngörülüyor?

''28 ilimizde 10 bin işyeri belirledik. 350 bin liradan başlıyor. İki yıl içinde işyerlerini tamamlayacağız''

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ORTA VE ÜST GELİR PROJESİ KASIMDA

''Biz bu projeyi duyurduğumuz andan itibaren kira ve ev fiyatları durmaya başladı. Ve artış düşmeye başladığını da görüyoruz: Arzı arttırdığınız süreçte fiyatların da düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

Orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini Kasım ayında duyuracağız''

TOKİ ARSA VE İŞ YERLERİ TAM LİSTE! İŞTE O İLLER: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa
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