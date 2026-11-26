TCMB, 26 Kasım tarihli iki ayrı basın duyurusuyla uygulamaya alınan değişikliklerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankasının makroihtiyati çerçeveye ilişkin açıklamasına göre, Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz veya telafi oranı, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sından yüzde 90'ına çıkarıldı.

Söz konusu kararın makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALELERİNE ARA VERİLDİ

Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan diğer açıklamada ise açık piyasa işlemleri kapsamında düzenlenen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi kararlaştırıldı.

Merkez Bankası, uygulamanın ne kadar süreceğine ve ihalelerin yeniden başlayacağı tarihe ilişkin bilgi vermedi.

İKİ KARAR AYNI GÜN DUYURULDU

Likidite yönetimi ve zorunlu karşılık uygulamasına yönelik değişiklikler, TCMB'nin 26 Kasım tarihli 2026-51 ve 2026-52 sayılı basın duyurularıyla kamuoyuna açıklandı.