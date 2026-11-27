İsmi fon soruşturmasında geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz hafta görevinden ayrılmıştı.

BDDK BAŞKANLIĞINA YUSUF KENAN BAĞIR GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır getirildi.

Kurul üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek atandı.

YUSUF KENAN BAĞIR ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

2012-2016 yılları arasında Syracuse Üniversitesi'nde araştırma ve öğretim asistanlığı yapan Bağır, Türkiye'ye dönüşünün ardından Başbakanlıkta uzman olarak çalıştı.

Haziran 2017'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ekonomist olarak katılan Bağır, Ekim 2020-Ocak 2021 döneminde Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Danışmanlığı, Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevlerini üstlendi.

Haziran 2021'de TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bağır, ayrıca Bankalararası Kart Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

KAVCIOĞLU BDDK BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kavcıoğlu, söz konusu kararını sosyal medyadan şu ifadelerle aktarmıştı;

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."