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Bakanlık harekete geçti, düğmeye bastı! Otomobil piyasasına düzenleme yolda! Bayiye teslimden sonra zam yasaklanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.05.2024 08:05
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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadele yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bakanlık düğmeye bastı, taslak hazırlandı, otomotiv piyasasası için sert tedbirler geliyor. Zamdan, ön ödeme sınırına, ikinci el satışlarından ve teslim süresine kadar taslaktaki detaylar neler? Piyasayı neler bekliyor?

Otomobil alacaklar ve bayiler dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, otomotiv piyasasına yeni düzenleme geliyor. Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadele için getirilen yeni düzenlemeyle bayiye araç tahsisinden sonra zam yasaklanacak. Ön ödemeye de sınır getirildi. Bakanlığın taslak metni ikinci el piyasasını da içeriyor.

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Milliyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10’u kadar ön ödeme alınabilecek.

15 GÜN İÇİNDE TESLİM

15 GÜN İÇİNDE TESLİM

Düzenleme uyarınca araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek.

Taslakla yabancı markaların Türkiye’deki satış ve dağıtımını yapan distribütörlere de önemli yükümlülükler gelecek. Bayiler arasında rekabeti bozabilecek uygulamalarda bulunamayacak olan distribütörler, bir bayiyi bir ay içinde son üç yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlayamayacak.

Fiyat değişimlerini 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak distribütörler, fatura tarihinden sonra zam yapamayacak. Distribütörler gelen taşıtları 15 gün içinde bayiye teslim edecek.

Araç satışını, kendisinin veya bir başkasından mal veya hizmet alma şartına, bayinin taşıt kampanyalardan faydalanmasını başka ürünlerin satışına, indirime, bayi kâr marjının kısıtlanmasına ve satış kotası gibi şartlara bağlayamayacaklar. Tavsiye edilen satış fiyatı elektronik ortamdan erişilebilir olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Otomobil Zam düzenleme piyasa
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