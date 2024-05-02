Bakanlık harekete geçti, düğmeye bastı! Otomobil piyasasına düzenleme yolda! Bayiye teslimden sonra zam yasaklanacak

Milliyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10’u kadar ön ödeme alınabilecek.