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Bakanlık harekete geçti! Susuzluğa karşı yeni önlem: "Yağmur bahçeleri" geliyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuraklıkla mücadele için "yağmur bahçeleri" projesini hayata geçirecek. Proje ile amaç yağmur sularının yer altı sularına kazandırılması.

Dünya genelinde kuraklık tehlikesi büyürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kuraklıkla mücadele için yeni bir adım geldi. Buna göre millet bahçelerinde, yağmur suyunun toplanıp yer altı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için “yağmur bahçeleri” oluşturulacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 yılı kapsayan stratejik planını yayımladı. Şehirlerde yeşil alan miktarının düşük olması ve yeni alan bulunamaması tehdidinin aktarıldığı plana göre, ülke genelinde yeşil alanların artırılması için Millet Bahçeleri yaygınlaştırılacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, 74 milyon metrekarelik alana sahip (tamamlanan, çalışma başlatılan) Millet Bahçelerinin 2028’e kadar 100 milyon metrekareye ulaştırılması hedefleniyor.

Şehirlerde geçirimsiz alanlar büyük yer kaplarken Bakanlık, Millet Bahçelerinde; yağmur suyunun toplanıp yer altı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için yeni bir projeyi hayata geçirecek


Bakanlık “yağmur bahçeleri” gibi yeni yöntemler kullanmak için çalışmalar yürütecek.


Plana göre, “nefes alan kentler” konsepti ile şehirlerde motorlu taşıtlardan arındırılmış ve vatandaşların hareketliliğini artıracak bölgelerin oluşturulması desteklenecek, scooter, bisiklet gibi sıfır emisyonlu mikromobilite araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Bahçe Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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