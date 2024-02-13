Bakanlık harekete geçti! Susuzluğa karşı yeni önlem: "Yağmur bahçeleri" geliyor

Dünya genelinde kuraklık tehlikesi büyürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kuraklıkla mücadele için yeni bir adım geldi. Buna göre millet bahçelerinde, yağmur suyunun toplanıp yer altı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için “yağmur bahçeleri” oluşturulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 yılı kapsayan stratejik planını yayımladı. Şehirlerde yeşil alan miktarının düşük olması ve yeni alan bulunamaması tehdidinin aktarıldığı plana göre, ülke genelinde yeşil alanların artırılması için Millet Bahçeleri yaygınlaştırılacak.
Milliyet'te yer alan habere göre, 74 milyon metrekarelik alana sahip (tamamlanan, çalışma başlatılan) Millet Bahçelerinin 2028’e kadar 100 milyon metrekareye ulaştırılması hedefleniyor.
Şehirlerde geçirimsiz alanlar büyük yer kaplarken Bakanlık, Millet Bahçelerinde; yağmur suyunun toplanıp yer altı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için yeni bir projeyi hayata geçirecek
Bakanlık “yağmur bahçeleri” gibi yeni yöntemler kullanmak için çalışmalar yürütecek.
Plana göre, “nefes alan kentler” konsepti ile şehirlerde motorlu taşıtlardan arındırılmış ve vatandaşların hareketliliğini artıracak bölgelerin oluşturulması desteklenecek, scooter, bisiklet gibi sıfır emisyonlu mikromobilite araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek.