Bakanlık harekete geçti! Susuzluğa karşı yeni önlem: "Yağmur bahçeleri" geliyor

Dünya genelinde kuraklık tehlikesi büyürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kuraklıkla mücadele için yeni bir adım geldi. Buna göre millet bahçelerinde, yağmur suyunun toplanıp yer altı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için “yağmur bahçeleri” oluşturulacak.

