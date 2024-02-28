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Balıkesir'de ilk! Hobisini gelire dönüştürdü, evinin bodrumunda üretiyor: Yurt dışından 2 bin TL'ye alıcı buluyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.02.2024 14:56
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Balıkesir'de 5 yıl önce mantar üretimine merak salan İbrahim Burak Örs, evinin bodrumunda aslan yelesi mantarı üretimine başladı. Örs, Türkiye'deki piyasa değeri ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında değişirken, yurt dışında 35-60 dolar arasında talep gördüğünü belirtti.

Balıkesir'de kendi imkanlarıyla başladığı aslan yelesi mantarı üretiminde ilk mahsullerini almaya başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile halk eğitim merkezlerinde verdiği derslerle merkezi sinir sistemine iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını düzenleyen aslan yelesi mantarının üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Örs ürettiği mantarların piyasa değeri ise 2 bin TL'yi buluyor.

Anlık Borsa

5 yıl önce mantar üretimine merak salarak başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir'de aslan yelesi mantarının üretimini ilk kez gerçekleştiren isim oldu. Evinin bodrum katına kurduğu yer ile üretimine başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan mantar yetiştiriciliği kurslarında verdiği eğitimle de şu ana kadar 80'i aşkın kişiye eğitim verdi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle açılan halk eğitim merkezinde verilen eğitim ise Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. İbrahim Burak Örs, aslan yelesi mantarının Türkiye'deki piyasa değeri ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında değişirken, yurt dışında 35-60 dolar arasında talep gördüğünü belirtti.

Aslan yelesi mantarının Türkiye'de yaygın olmadığını ve Balıkesir'de bu mantarın üretiminin artırılabilmesi için Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile açılan halk eğitim merkezinde ilk kez vatandaşlara bu mantarı yetiştirilebilmesi için eğitim verildiğini vurgulayan Örs şunları kaydetti:

"Aslan yelesi mantarı demans, parkinson, alzaymır gibi birçok hastalığın tedavisinde takviye edici besin olarak kullanılmakta. Şu an bunun tohumunu olmak üzere 10 farklı mantarın tohumunun üretimini gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de ilk olarak Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde bunun eğitimi verilmekte. Diğer 10 çeşit tıbbi mantarında aynı şekilde eğitimleri verilmekte"

Örs, "Aslan yelesi mantarının üretiminde öncelikle Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ben çok teşekkür ediyorum, inanılmaz destekler sağladılar bizlere. Makine olsun, ekipman olsun genel olarak destekleriyle bizlerin birçok kapıyı aralamamızda çok destekçi oldular. Bu işin geliştirmemiz ve ilerletmemiz de gerçekten büyük bir rolü oynandı. Bu ürünlerin geliştirerek mantar üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Balıkesir İl Tarım müdürlüğüne ve müdürümüz Erkan Alkan'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum"

İbrahim Burak Örs'ün üretim alanını ziyaret eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çatısı altında 800 kişiye 10 farklı mantar çeşidinin eğitiminin verildiğini ifade etti. Müdür Erkan Alkan, "Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yüzde 60'ı kadınlardan oluşan 800 kişiye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile mantar eğitim kursları düzenledik. Yaklaşık 2 buçuk aylık eğitim sonucunda başarılı olan üreticilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kompost verilmektedir ve ayrıca mantar hasadına kadarda il müdürlüğümüz personeli tarafından da teknik destek verilmektedir. Kültür mantarının yanı sıra 100 kişiye tıbbi ve egzotik mantar eğitimi verilmiştir." diye konuştu.


Alkan şunları kaydetti:

"Bunlar şu an hasadını yapacağımız aslan yelesi mantarı, kırmızı istiridye, reishi, şitaki, hindi kuyruğu mantarı gibi 10 farklı çeşitteki mantar türünün yetiştirilmesi ile ilgili kursiyerlerimize tamamen destek verilmiştir. Burada eğitimde başarılı olan kursiyerlerimize Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından kompost ve toprak örsü temin edilmektedir. Böylelikle maddi sermaye olamadan üretime geçmesi sağlanmaktadır kursiyerlerimizin"

"Balıkesir İvrindi ilçemizin kırsal mahallesinde 7 bin metrekarelik alanda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği ve İvrindi Belediyesi ile ortaklaşa mantar üretim merkezi yapılmıştır. Burada da tamamen kadın çiftçilerimizden oluşan bir kooperatif kurularak bunlara aynı eğitim verilerek, 112 metrekare mantar üretim çadırı verilmiştir. Bu mantar üretim çadırında bir dönem üretim yapılmış ve bir ay içerisinde bir ton mantar alınmıştır ki bunun geri dönüşümü çok güzel olmuştur. Hem teorik hem pratik eğitim açısından çok değerli olmuştur. Aynı zamanda diğer kadın çiftçilerimize de o bölge içerisinde mantar çadırı verilerek tamamen mantar üretim merkezi yapılması planlanmaktadır. Bu mantar yetiştiriciliğinde Sayın Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon geçirmesini dilerim"

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum mantar üretim
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