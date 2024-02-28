Balıkesir'de ilk! Hobisini gelire dönüştürdü, evinin bodrumunda üretiyor: Yurt dışından 2 bin TL'ye alıcı buluyor!

Aslan yelesi mantarının Türkiye'de yaygın olmadığını ve Balıkesir'de bu mantarın üretiminin artırılabilmesi için Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile açılan halk eğitim merkezinde ilk kez vatandaşlara bu mantarı yetiştirilebilmesi için eğitim verildiğini vurgulayan Örs şunları kaydetti:

"Aslan yelesi mantarı demans, parkinson, alzaymır gibi birçok hastalığın tedavisinde takviye edici besin olarak kullanılmakta. Şu an bunun tohumunu olmak üzere 10 farklı mantarın tohumunun üretimini gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de ilk olarak Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde bunun eğitimi verilmekte. Diğer 10 çeşit tıbbi mantarında aynı şekilde eğitimleri verilmekte"