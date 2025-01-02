Banka promosyonları 24 bin TL'ye yükseldi! İşte bankaların ödeme tutarları...

2025 yılı itibarıyla emeklilere sunulan promosyon ödemeleri bankalar tarafından artırıldı. Ocak ayında emeklilere ödenen promosyon tutarları 24.000 TL'ye kadar çıktı.
İşte özel ve kamu bankalarının emeklilere sağladığı promosyon tutarları:
SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt ettiklerinde 12.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.
10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
Vakıfbank, emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine 24.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuyor.
Ayrıca, emekliler, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden 12 ay boyunca 12.000 TL’ye varan nakit ödeme alabiliyor.
10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL
Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt edenlere 18.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 9.250 TL
10.000 TL – 14.499 TL arası maaş alanlara 13.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 18.000 TL
Garanti BBVA, emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor.
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
QNB Finansbank, emekli maaşına göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlanıyor.
9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
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