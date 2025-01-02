Banka promosyonları 24 bin TL'ye yükseldi! İşte bankaların ödeme tutarları...

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli maaşına göre 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlanıyor.

9.999 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL