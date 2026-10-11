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Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Pek çok kişinin merak ettiği konuların başında emeklilik borçlanmasını hangi yıl yapan için nasıl bir fark oluşacağı var. SGK Uzmanı Murat Bal, canlı yayında kritik detayları açıkladı.

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var
Hande Dağ

Son birkaç yıldır sıkça gündeme gelen emekliliğe başvuru tarihinde hangi yılın daha avantajlı olacağı konusu bu yıl da merak edilmeye başlandı. Peki, emeklilik için 2026 mı 2027 mi daha avantajlı? Diğer yandan borçlanmayı hangi tarihte yapmak nasıl bir fark yaratır sorusuna da yanıt aranıyor. Uzman isim detayları tek tek anlattı.

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var 1

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2026 MI 2027 Mİ?

Habertürk canlı yayınında konuşan SGK uzmanı Murat Bal "2-3 yıldır bu soruyu devamlı olarak soruyoruz.
Bu sene gözüken 2026 yılının daha avantajlı olacağı şeklinde değil, geçen seneki gibi. Burada hesaplama yöntemiyle enflasyonun hesaplama yöntemiyle alakalı. Biz enflasyon üzerinden hesaplama yapıyoruz. Hedeflenen enflasyon olarak yapılıyor. Artı olarak da büyümeden de pay alınıyor. Şimdi en son bu konuda 2023 yılı çok ciddi bir fark oluşturmuştu. 22'den 23'e geçerken yüzde 31 civarında bir fark vardı. Geçen sene de yaklaşık olarak yüzde 4 civarında bir fark vardı. Bu seneki farkı ben o kadar da beklemiyorum. Tabii şu anda netleşmediği için son 3 aylık enflasyon verisi kesin bir rakam şu an için vermek mümkün değil. Ama 2027'nin tabii daha avantajlı olabileceği şartlar da var. Son 3 ay verisi belli olmadığı için net değil. Yaklaşık bir şey söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak yüzde 2 - 3 arasında bir fark oluşma ihtimali var. Öyle söyleyelim" ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var 2

KIDEM TAZMİNATI DETAYI

Ancak bir noktaya da değinen Bal "Ama tabii 2026'da emekli olmakla 2027'de emekli olmak arasında bu fark var. Ama diğer taraftan da 2027'de emekli olanlar da kıdem tazminatını 2027'deki rakamlardan aldıkları için o konuda da avantajları var. Herkese göre de bu hesap değişebilir. Kimisi 5 senedir çalışıyordur son iş yerinde onun üzerinden kıdem tazminatını alır. Kimisi 30 senedir çalışıyordur, onun üzerinden alabilir. Dolayısıyla bu herkes açısından da fark oluşturuyor" dedi.

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var 3

BORÇLANMA İÇİN NE ZAMAN DAHA AVANTAJLI?

Borçlanma konusuna da değinen Bal "Aslında yılın sonu yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de emekli olmak için günü eksik olanların borçlanmasıyla alakalı. Acaba şimdi mi borçlanayım? Yine 2027'de mi borçlanayım? Bunu nasıl yapalım? Şeklinde bize de çok sorular geliyor. Şöyle söyleyelim; bugün itibarıyla 495 lira bir günlük borçlanmanın rakamı. Şimdi bir doğum borçlanması 720 gün olarak hesap ettiğimizde yaklaşık 350 bin liranın üzerinde bir rakama denk geliyor. Bir askerlik borçlanması 550 günden hesap ettiğimizde 275 bin lira civarına denk gelebiliyor. Yani burada eğer siz 2027'ye kalırsanız bu rakamların yüzde 30 civarında artma ihtimali var. Başvurunun tarihi önemli. Yani siz Aralık ayında başvuru yapabilirsiniz. Bu SGK işlemleri 1 ay içinde bitiriyor. Size tebliğ tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasını da bir ay içinden ödemek zorundasınız. Yani mesela size Ocak'ta da bu tebliğ edilebilir, Şubat'ta da tebliğ edilebilir, Aralık'ta yaptığınız müracaat, siz tebliğ aldıktan itibaren bir ay içinde ödemek zorundasınız. Ya ben 2027'nin ocağına geçtik artık yüksek yani rakamdan mı ödeyeceğim diye düşünürse... Hayır. Çünkü önemli olan başvuru tarihi. Başvuru tarihi 2026 yılındaysa eğer bu yılki borçlanma bedeli üzerinden bu işlem görecek. Bir ay içinde de ödenecek" şeklinde konuştu.

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var 4

BORÇLANMA ŞARTLARI NELER?

Borçlanma şartlarına dair de konuşan Bal "Askerlik borçlanması için, askerliğinizi yapmış olmanız erkekler için er veya erbaş olarak yeterli. Kaç gün yaptığınız üzerinden istediğiniz kadarını borçlanma hakkınız var. Askerlik borçlanmasında şöyle bir özellik var; eğer daha öncesinde işe girişiniz yoksa askerlik borçlanmasından sonra yani askerden sonra işe girdiyseniz işe girdiğiniz tarihten itibaren askerlik borçlanma süresi kadar işe girişinizi geri çekebilir. Bu sayede de 2023'te çıkan EYT kanununa tabi olan içine giren pek çok kişi oldu. Askerlik borçlanması bu şekilde. Doğum borçlanması yapabilmek için bir kadının öncesinde işe giriş şartı olması gerekiyor şu anki mevzuatımıza göre. Yani eğer bir kadın doğurdu ve sonrasında işe girdiyse maalesef ki o çocuğu borçlanma hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var 5

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik askerlik borçlanması doğum borçlanması
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