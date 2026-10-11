FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Fon soruşturmasında, 3 fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarında bulunan 187 milyar 653 milyona bloke kondu. Bahsi geçen hesapların sahibi olan kişi ve şirket yöneticileri hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti.

187 MİLYAR 653 MİLYON TL KAR ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kar ettiği belirlendi.

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı 1

TMSF RESMİ BİLDİRİM YAPMAYA BAŞLADI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberien göre Başsavcılık tespitindeki isimler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi. TMSF, listedeki kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı.

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı 2

HESAPLARINA BLOKE KONDU

Öte yandan listedeki 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına Başsavcılık tarafından bloke kondu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı 3

HESAPLAR İNCELEMEYE ALINDI

Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusundan fonlardan 100 milyon üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiği ile ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturma genişleyecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günde 30-40 kilo topluyorlar! Meyvesi 300 TL, yağı 1.200 TLGünde 30-40 kilo topluyorlar! Meyvesi 300 TL, yağı 1.200 TL
4 cacığa 1000 TL istedi, hesap gündem oldu! Restorana 135 bin TL ceza4 cacığa 1000 TL istedi, hesap gündem oldu! Restorana 135 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
MASAK fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.