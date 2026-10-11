Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek tespit edilmişti.

187 MİLYAR 653 MİLYON TL KAR ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kar ettiği belirlendi.

TMSF RESMİ BİLDİRİM YAPMAYA BAŞLADI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberien göre Başsavcılık tespitindeki isimler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi. TMSF, listedeki kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı.

HESAPLARINA BLOKE KONDU

Öte yandan listedeki 141 kişi ile 73 şirketin hesaplarına Başsavcılık tarafından bloke kondu. Kişi ve şirket sahipleri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

HESAPLAR İNCELEMEYE ALINDI

Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına çıkaran tüm isimlerle ilgili alınan mahkeme kararının ardından MASAK devreye girdi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusundan fonlardan 100 milyon üzeri kar sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. 187 milyar 653 milyon liranın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara geçtiği ile ilgili detaylı MASAK raporlarının ardından soruşturma genişleyecek.