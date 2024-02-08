Bankada hesabı olanlar dikkat, paranız buhar olabilir! Hareketsiz hesaplar için TMSF devreye giriyor: 31 Mayıs’a kadar e-Devlet’ten kontrol edin

Kimi kaç hesabı olduğunu, kimi de eski hesaplarından ne kadar parası olduğunu bilmiyor. Oysa Kullanmadığımız hareketsiz hesaplardaki paralar her an buhar olabilir. Bankalar tüm müşterilerini gazetelere verdikleri ilanlarla uyarıyor, hareketsiz hesaplardaki paralar 31 Mayıs'a kadar alınmazsa TMSF’ye kalıyor.
Peki hangi bankada toplam kaç hesabınızın olduğunu biliyor musunuz aslında bunu öğrenmek oldukça basit!
Kanal D ana haberin haberine göre, e-Devlet hesabınıza girip banka sorgulama yazdığınızda hesabınızın olduğu bankalar sıralı şekilde karşınıza çıkıyor.
Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Bu parayı alma şansınız var. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir.
Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.
Vatandaşlardan bazıları 7-8 hesabı olmasına rağmen bununla ilgilenmediklerini dile getirdi.