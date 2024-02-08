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  4. Bankada hesabı olanlar dikkat, paranız buhar olabilir! Hareketsiz hesaplar için TMSF devreye giriyor: 31 Mayıs’a kadar e-Devlet’ten kontrol edin

Bankada hesabı olanlar dikkat, paranız buhar olabilir! Hareketsiz hesaplar için TMSF devreye giriyor: 31 Mayıs’a kadar e-Devlet’ten kontrol edin

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
08.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Bankalar müşterilerine birbiri ardına hatırlatmalarda bulundu. Birçok banka şubelerde hesabı olan vatandaşlar için ilanlar çıktı. İlanlarda 15 Mayıs’a kadar 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplardaki paraların TMSF’ye aktarılacağı belirtildi. Peki hangi bankada kaç hesabınız var? işte bunu öğrenmenin en kolay yolu…

Kimi kaç hesabı olduğunu, kimi de eski hesaplarından ne kadar parası olduğunu bilmiyor. Oysa Kullanmadığımız hareketsiz hesaplardaki paralar her an buhar olabilir. Bankalar tüm müşterilerini gazetelere verdikleri ilanlarla uyarıyor, hareketsiz hesaplardaki paralar 31 Mayıs'a kadar alınmazsa TMSF’ye kalıyor.

Keşfet

Peki hangi bankada toplam kaç hesabınızın olduğunu biliyor musunuz aslında bunu öğrenmek oldukça basit!

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

Kanal D ana haberin haberine göre, e-Devlet hesabınıza girip banka sorgulama yazdığınızda hesabınızın olduğu bankalar sıralı şekilde karşınıza çıkıyor.

“VEFAT EDEN YAKINLARINIZIN HESAPLARINI TAKİP EDİN”

“VEFAT EDEN YAKINLARINIZIN HESAPLARINI TAKİP EDİN”

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, “Bu parayı alma şansınız var. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir.

Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.

‘İLGİLENMİYORUZ’ DEYİP PARALARI BANKAYA BIRAKTILAR

‘İLGİLENMİYORUZ’ DEYİP PARALARI BANKAYA BIRAKTILAR

Vatandaşlardan bazıları 7-8 hesabı olmasına rağmen bununla ilgilenmediklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
banka
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