Bankada hesabı ve parası olan herkesi ilgilendiriyor! 15 bin TL'ye kadar...

Nakit para ihtiyacı için sık sık ATM'leri kullanan vatandaşlar için önemli bir karar açıklandı. Buna göre ATM'lerden para çekme işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Artık nakit çekme limiti daha fazla olacak. Alınan bu karar doğrultusunda ATM'den nakit para çekme limiti 5 bin TL birden yükseldi.
Nakit para çekme limiti 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı.
Kararla beraber yeni dönemin başladığı gelişmede, bazı bankaların bu limiti 15 bin TL'ye yükselttiği öğrenildi.
Alınan kararla birlikte, ATM'lerden nakit para çekmek isteyen vatandaşlar, 10 bin TL'ye kadar ücretsiz nakit para çekme işlemi gerçekleştirebilecekler.
Gelişmeyle alakalı bankalar da uygulama üzerinden müşterilerine bildirim göndermeye başladılar.
5 bin TL olan ücretsiz nakit çekim limitini, bazı bankalar yüzde 200 artırarak 15 bin TL'ye çıkarmış oldu.