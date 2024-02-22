Bankada hesabı ve parası olan herkesi ilgilendiriyor! 15 bin TL'ye kadar...

Nakit para ihtiyacı için sık sık ATM'leri kullanan vatandaşlar için önemli bir karar açıklandı. Buna göre ATM'lerden para çekme işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Artık nakit çekme limiti daha fazla olacak. Alınan bu karar doğrultusunda ATM'den nakit para çekme limiti 5 bin TL birden yükseldi.

