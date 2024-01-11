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Bankalar da zam oranına odaklandı, yarış başladı: Promosyon tutarının 20 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor!

11.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zam talepleri gündemdeyken bankaların promosyon yarışı da başladı. Ocak ayındaki zamdan sonra promosyon tutarlarının 20 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Peki emekliler hangi durumlarda maaş hesabını başka bankaya taşıyabilir? Taahhüt süresi bitmeden banka değiştirmek mümkün mü?

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam çalışmaları sürerken bankalar da promosyon hareketliliği başladı. Zamların kesinleşmesinin ardından artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin TL'ye dayandı. Promosyonların 20 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Emekliler hangi durumlarda promosyon alabilir, taahhüdü bitmeden başka bankaya nasıl geçebilir?


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Yalnız SSK ve Bağkur emeklileri değil bankalar da promosyon güncellemesi için maaş zammına odaklanmış durumda. Emekliye yapılacak ocak zammından sonra daha da artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin TL'yi buldu.

BANKALARDA PROMOSYON HAREKETLİLİĞİ

BANKALARDA PROMOSYON HAREKETLİLİĞİ

SSK ve Bağkur emeklisi ile birlikte bankalar da zam oranını bekliyor. ATV muhabiri, "En düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkacak olması bankaların da iştahını kabarttı. Sistemine daha fazla emekli çekmek isteyen bankalar şimdiden promosyon yarışı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor" dedi.

Bankalar emekliler için yarışa hızlı girdi. Promosyon tutarı ek ödemelerle 13 bin TL'ye dayandı. Mali müşavir Serkan Kumdakçı, "İki tane ya da daha fazla faturayı otomatik ödeme aldıklarında 500 lira, kredi kartından 500 lira harcama yapan emeklilerimiz için ilave bin lira promosyon ve banka tarafından 25 bin lira bireysel kredi kullanması durumunda da ilave 500 lira daha promosyon alması emeklimiz için gündeme gelecek" bilgisini verdi.

YENİ MAAŞLARLA PROMOSYONLARIN 20 BİN TL'YE ARTMASI BEKLENİYOR

YENİ MAAŞLARLA PROMOSYONLARIN 20 BİN TL'YE ARTMASI BEKLENİYOR

Yeni maaşların belli olmasıyla promosyonların artması bekleniyor. Kumdakçı, "Emekli maaşlarının yükseldiği dönemde promosyon tutarlarının da 15 bin ila 20 bin liraya çıkması bekleniyor. Daha yüksek maaş alan emeklilerimiin daha yüksek promosyon almaları bekleniyor" diye konuştu.

SİSTEMDEN ÇIKMAK İÇİN KALAN GÜNLER İADE EDİLİYOR

SİSTEMDEN ÇIKMAK İÇİN KALAN GÜNLER İADE EDİLİYOR

Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli bankayla çalıştığı süre için promosyonunu alıyor. Kalan günleri tutarı ise bankaya iade ediliyor. Konuya ilişkin Kumdakçı, "Bankadan çıktığımız ve promosyon döneminde olmadığımız dönemi bankaya iade etmemiz şartıyla çıkış şartlarımız var" değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli
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