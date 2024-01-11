Bankalar da zam oranına odaklandı, yarış başladı: Promosyon tutarının 20 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor!

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam çalışmaları sürerken bankalar da promosyon hareketliliği başladı. Zamların kesinleşmesinin ardından artması beklenen promosyonlar şimdiden 13 bin TL'ye dayandı. Promosyonların 20 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Emekliler hangi durumlarda promosyon alabilir, taahhüdü bitmeden başka bankaya nasıl geçebilir?



