Fon meselesine ilişkin yürütülen çalışmalar ve soruşturmayla ilgili son gelişmelerin bugün kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

3 İSİMDEN OPRTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, konuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 19.00'da başlayacak.

Üç isim, fon meselesine ilişkin gelinen son aşama hakkında bilgi verecek ve basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.