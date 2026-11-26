Fon meselesine ilişkin yürütülen çalışmalar ve soruşturmayla ilgili son gelişmelerin bugün kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, konuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 19.00'da başlayacak.
Üç isim, fon meselesine ilişkin gelinen son aşama hakkında bilgi verecek ve basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.
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