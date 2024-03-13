Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı! Nakit avansa taksit sınırı geldi: Tüm hesaplama değişti, 50 bin lirada 14.721 lira fark…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yaparak, “Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” demişti.
Şubat ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artması üzerine sıkılaştırma adımları öne çekildi. BDDK verilerine göre, 12 aylık değişime bakıldığında toplam krediler yüzde 50'nin, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüdü. Merkez Bankası’na göre ise, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262,2 milyar TL ile rekor seviye kaydedildi.
Bu kapsamda enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta ticari kredi ve ihtiyaç kredisi büyümelerinde sınırı aşağı çekmişti. Bu hafta ise artan kredi kartı harcamalarına neşter vuracak ilk adım atıldı.
Bazı bankalarda aylık yüzde 7’yi bile aşan ihtiyaç kredisi faizleri sunarken, yüzde 4 seviyesinde kalan nakit avansta taksit sayısı 12’den 3’e düşürüldü. Nakit limiti kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırıldı.
Hatırlanacağı üzere geçen sene Mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde bazı bankalar ihtiyaç kredisinde 70 bin TL, taşıt ve konut kredisinde 250 bin TL sınırlaması bulunuyordu. O dönemde vatandaş ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre çok daha avantajlı olan yüzde 1,36 faiz oranı ile taksitli nakit avansa yönelmişti.
Yine o dönem bu durumun önüne geçilmek için kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeler düşürülmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.