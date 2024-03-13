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  4. Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı! Nakit avansa taksit sınırı geldi: Tüm hesaplama değişti, 50 bin lirada 14.721 lira fark…

Bankalar kredi kartında ilk somut adımı attı! Nakit avansa taksit sınırı geldi: Tüm hesaplama değişti, 50 bin lirada 14.721 lira fark…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.03.2024 11:53
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Kredi kartı nakit avans taksit sayısı ve limit düşürüldü. Ekonomis yönetiminin talimatları bankalarda yanıt bulurken ilk somut adım da atılmış oldu. Bu kararın ardından kredi kartı nakit avans kullanacaklar için örnek geri ödeme hesaplaması da ortaya çıktı. Aylık ödeme rakamı artsa da vatandaş artık daha az faiz ödeyecek. 50 bin lirada 15 bin liraya yakın bir para cebe kalacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yaparak, “Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” demişti.

Anlık Borsa

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN SIKILAŞMADA ERKEN HAMLE

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN SIKILAŞMADA ERKEN HAMLE

Şubat ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artması üzerine sıkılaştırma adımları öne çekildi. BDDK verilerine göre, 12 aylık değişime bakıldığında toplam krediler yüzde 50'nin, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüdü. Merkez Bankası’na göre ise, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262,2 milyar TL ile rekor seviye kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİSİ BÜYÜMESİNE SINIR

TÜKETİCİ KREDİSİ BÜYÜMESİNE SINIR

Bu kapsamda enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetimi geçtiğimiz hafta ticari kredi ve ihtiyaç kredisi büyümelerinde sınırı aşağı çekmişti. Bu hafta ise artan kredi kartı harcamalarına neşter vuracak ilk adım atıldı.

KREDİ KARTLARI İÇİN İLK SOMUT KARAR

KREDİ KARTLARI İÇİN İLK SOMUT KARAR

Bazı bankalarda aylık yüzde 7’yi bile aşan ihtiyaç kredisi faizleri sunarken, yüzde 4 seviyesinde kalan nakit avansta taksit sayısı 12’den 3’e düşürüldü. Nakit limiti kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırıldı.

İHTİYAÇ KREDİSİNE GÖRE DAHA AVANTAJLI FAİZ ORANI

İHTİYAÇ KREDİSİNE GÖRE DAHA AVANTAJLI FAİZ ORANI

Hatırlanacağı üzere geçen sene Mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde bazı bankalar ihtiyaç kredisinde 70 bin TL, taşıt ve konut kredisinde 250 bin TL sınırlaması bulunuyordu. O dönemde vatandaş ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre çok daha avantajlı olan yüzde 1,36 faiz oranı ile taksitli nakit avansa yönelmişti.

Yine o dönem bu durumun önüne geçilmek için kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeler düşürülmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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