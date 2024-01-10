Bankalar mevduat faizini düşürdü! Piyasalar hareketlendi! Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Habertürk’te katıldığı bir yayında mevduat faizleri ve kredi faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Eryılmaz’ın herkesin merak ettiği faiz sorusuna verdiği o yanıt:



“Merkez Bankası bu enflasyonla mücadele kapsamında politika faizinde güçlü artışlara gitti. Faiz oranları yüzde 42,5’e kadar yükseldi. Dolayısıyla politika faizinin bu şekilde artması mevduat faizini de yukarı doğru çekmişti. Son dönemlerde yaşanan bir de KKM’den çıkış hamlesi var. Döviz dönüşümlü bu hesaplardan da artık çıkmak istiyoruz. Tüm bu etkenlerle beraber mevduat faizi Aralık’ın son haftasına kadar 3 aylık olan vadeli mevduatların faiz oranı yüzde 52’ye kadar ortalama yükselmişti."