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Bankalar mevduat faizini düşürdü! Piyasalar hareketlendi! Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

10.01.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Bankaların verdiği mevduat hesapları için verdikleri faiz oranları seçim öncesinde birden bire yüzde 45-50 seviyelerinden 40 civarına inince piyasalarda herkes aynı sorunun cevabını merak etmeye başladı. Mevduat faizleri neden düştü? Faiz oranlarındaki bu düşüş sürecek mi? Uzman isim bu sorulara tek tek yanıt verirken faiz oranları ile ilgili de geleceğe dönük dikkat çeken bir rakam verdi. Peki seçimlerden sonra faiz oranları artacak mı? İşte kredi ve mevduat faizlerindeki son durum...

Banka faiz oranları ne olacak? Kredi faizleri ve mevduat faizlerindeki son durum hakkında uzman isimlerden açıklama gelmeye devam ediyor. Son birkaç yıldır vatandaş yaşanan enflasyon nedeniyle cebindeki para erimemesi için çeşitli yatırım araçlarına yönelerek ne yapacağını adeta şaşırdı. Yıl sonuna doğru da parasını enflasyon karşısında korumak isteyenlerin rotası mevduat faizleri olmuştu. Yüzde 50 seviyelerini gören mevduat faizleri son yaşanan gelişmelerin ardından önce yüzde 45’e ardından da yüzde 40’lar civarına indi. Peki şimdi ne olacak? Mevduat faiz oranlarındaki düşüş sürecek mi? Banka faiz oranları nasıl bir yol izleyecek? Faiz oranlar neden düştü? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları…

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Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Habertürk’te katıldığı bir yayında mevduat faizleri ve kredi faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Eryılmaz’ın herkesin merak ettiği faiz sorusuna verdiği o yanıt:

“Merkez Bankası bu enflasyonla mücadele kapsamında politika faizinde güçlü artışlara gitti. Faiz oranları yüzde 42,5’e kadar yükseldi. Dolayısıyla politika faizinin bu şekilde artması mevduat faizini de yukarı doğru çekmişti. Son dönemlerde yaşanan bir de KKM’den çıkış hamlesi var. Döviz dönüşümlü bu hesaplardan da artık çıkmak istiyoruz. Tüm bu etkenlerle beraber mevduat faizi Aralık’ın son haftasına kadar 3 aylık olan vadeli mevduatların faiz oranı yüzde 52’ye kadar ortalama yükselmişti."

MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN DÜŞTÜ? TEK TEK AÇIKLADI

MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN DÜŞTÜ? TEK TEK AÇIKLADI

"Fakat yılbaşından bu yana mevduat faizinde düşüş var. Peki bu düşüşün sebebi ne? Birkaç sebebi var özellikle bankalar Aralık ayı bilançolarını kapatmadan önce bilançoda teknik düzeltme adına ciddi bir mevduat toplama yarışına girmişlerdi. Bu da mevduat faizini yükseltiyordu artık buna gerek kalmadı. Çünkü yeni yılda yeni bilançolarla birlikte bu mevduat yarışının azalıyor olmasının etkisi var."

"İkinci neden şu bankalar arası piyasada çok ciddi TL mevduat fazlası var. Hatta Merkez Bankası son açıkladığı kurul metninde miktarsal sıkılaştırma adımları sterilizasyon uygulayacağım dedi ve depo alım ihaleleri gerçekleştirdi. Buradaki amaç TL likidite fazlasını çekmek. Peki neden TL fazlası var? Çünkü ticari kredi faizi ve bireysel kredi faizi çok yüksek talep giderek azalıyor insanlar kredi alamıyorlar. İşletmeler kredi alamıyorlar bu durumda da bankanın mevduat toplamasına gerek olmadığı için mevduat faizlerinde de kısmi bir düşüşün etkisini görüyoruz."

‘MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 55-60 ARASINDA OLACAK’

‘MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 55-60 ARASINDA OLACAK’

"Ancak kısmi bir düşüş olsa da biz yakın vadede toparlanma görebiliriz. Piyasadaki hakim beklentiye bakarsak biz bu sene ortalama yüzde 55 hatta yüzde 55-60 arasında mevduat faizinde bir dengelenme göreceğiz, görmek zorundayız. Neden enflasyonla mücadele ediyoruz çünkü. Bu nedenle ilk etapta belki kısmi bir düşüş olabilir ama bu toparlayacaktır."

‘SEÇİMDEN SONRAKİ SÜREDE YÜKSEK FAİZ DEVAM EDECEK’

‘SEÇİMDEN SONRAKİ SÜREDE YÜKSEK FAİZ DEVAM EDECEK’

"Piyasa şimdi şunu takip edecek; seçim öncesi döneme girmiş durumdayız adaylar açıklandı. Dolayısıyla kamu bankaları tarafından seçim öncesinde bir gevşeme emaresi olabilir belki bunun da ön sinyali olabilir. Burayı da takip etmek gerekebilir ancak böyle bir senaryo gerçekleşiyor olsa bile biz yüzde 55-60 arasında bir ortalama faizden bahsediyoruz.

Ben açıkçası seçimden sonraki sürede yine yüzde 55-60 bandına oturacak bir mevduat faizi beklerim. Uzunca bir süre yüksek kalacak 9’ncu aya kadar beklerim bu yüksekliği.”

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