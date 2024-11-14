Bankalar müşteri yarışında! Emekli promosyonları güncellendi

Emekliler maaşlarını daha yüksek promosyon veren bankalardan almak istiyor. Bankalarda müşteri kazanmak için promosyon miktarlarını güncellemeye devam ediyor. Bankaların promosyon ücretleri ile müşteri yarışına girdiği bu dönemde emekliler hangi bankadan maaşlarını alacaklarına karar vermeye çalışıyor.