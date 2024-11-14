Bankalar müşteri yarışında! Emekli promosyonları güncellendi

Emekliler maaşlarını daha yüksek promosyon veren bankalardan almak istiyor. Bankalarda müşteri kazanmak için promosyon miktarlarını güncellemeye devam ediyor. Bankaların promosyon ücretleri ile müşteri yarışına girdiği bu dönemde emekliler hangi bankadan maaşlarını alacaklarına karar vermeye çalışıyor.
Halkbank, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine, maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor.
10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
SGK emekli maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, ek olarak çeşitli kampanyalarla toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon alınabiliyor.
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
VakıfBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarına göre 24.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, VakıfBank’ın emekli kartlarıyla yapılan alışverişlerde ek nakit ödemeleri sağlanıyor.
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL (3 yıl için)
10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL (3 yıl için)
15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL (3 yıl için)
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (peşin ödeme)
Yapı Kredi, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. Ayrıca, çeşitli ek ödüllerle toplamda 3.000 TL’lik ilave ödeme de sunuluyor.
9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL'lik bir avantaj sağlanıyor.
0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL