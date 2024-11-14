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Bankalar müşteri yarışında! Emekli promosyonları güncellendi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 08:49
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Müşterisini kaybetmek istemeyen ve yeni müşteriler kazanmak isteyen bankalar emekliler için promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Emekli maaşının neredeyse iki katına kadar promosyon veren bankalar adeta yarışa girmişken emekliler ise maaşlarını hangi bankadan alacaklarını karar vermeye çalışıyor. İşte bankaların promosyon ödemeleri...

Emekliler maaşlarını daha yüksek promosyon veren bankalardan almak istiyor. Bankalarda müşteri kazanmak için promosyon miktarlarını güncellemeye devam ediyor. Bankaların promosyon ücretleri ile müşteri yarışına girdiği bu dönemde emekliler hangi bankadan maaşlarını alacaklarına karar vermeye çalışıyor.

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İŞTE GÜNCEL BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONLARI

HALKBANK

HALKBANK

Halkbank, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine, maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ING BANK

ING BANK

SGK emekli maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, ek olarak çeşitli kampanyalarla toplamda 20.000 TL’ye kadar promosyon alınabiliyor.

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

VAKIFBANK

VAKIFBANK

VakıfBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarına göre 24.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, VakıfBank’ın emekli kartlarıyla yapılan alışverişlerde ek nakit ödemeleri sağlanıyor.

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL (3 yıl için)

10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL (3 yıl için)

15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL (3 yıl için)

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (peşin ödeme)

YAPIKREDİ

YAPIKREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. Ayrıca, çeşitli ek ödüllerle toplamda 3.000 TL’lik ilave ödeme de sunuluyor.

9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL

10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL'lik bir avantaj sağlanıyor.

0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Anahtar Kelimeler:
banka emekli promosyon
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