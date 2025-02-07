Bankalar peş peşe yüzde 0 faizli kredi veriyor! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Bankalar yeni müşteri kazanmak için yüzde 0 faizli kredi vermeye devam ediyor. 55 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı verilirken vatandaşlar hangi bankaların yüzde 0 faiz ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte yüzde 0 faizle kredi veren bankalar...