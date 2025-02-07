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Bankalar peş peşe yüzde 0 faizli kredi veriyor! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.02.2025 12:28
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Merkez Bankası'nın son iki toplantısında politika faizini indirmişti. Politika faizini yüzde 45'e indiren Merkez Bankası'nın ardından mevduat faizleri de hızla gerilemeye başladı. Bankaların yüzde 0 faizli kredileri ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, hangi bankalar yüzde 0 faizli kredi veriyor? İşte detaylar...

Bankalar yeni müşteri kazanmak için yüzde 0 faizli kredi vermeye devam ediyor. 55 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı verilirken vatandaşlar hangi bankaların yüzde 0 faiz ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte yüzde 0 faizle kredi veren bankalar...

Hissenet

AKBANK: 55 BİN TL

AKBANK: 55 BİN TL

-25 bin TL taksitli nakit avans

-30 bin TL ihtiyaç kredisi

QNB FİNANSBANK: 55 BİN TL

QNB FİNANSBANK: 55 BİN TL

-25 bin TL taksitli nakit avans

-30 bin TL ihtiyaç kredisi

CEPTE TEB: 55 BİN TL

CEPTE TEB: 55 BİN TL

-25 bin TL taksitli nakit avans

-30 bin TL ihtiyaç kredisi

İŞ BANKASI 55 BİN TL

İŞ BANKASI 55 BİN TL

-30 bin TL ek hesap

-25 bin TL nakit avans

ENPARA: 50 BİN TL

ENPARA: 50 BİN TL

-6 ay vadeli ihtiyaç kredisi

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı sıfır faizli kredi
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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