Bankalar peş peşe yüzde 0 faizli kredi veriyor! İşte faizsiz kredi veren bankalar

Bankalar yeni müşteri kazanmak için yüzde 0 faizli kredi vermeye devam ediyor. 55 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı verilirken vatandaşlar hangi bankaların yüzde 0 faiz ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte yüzde 0 faizle kredi veren bankalar...
-25 bin TL taksitli nakit avans
-30 bin TL ihtiyaç kredisi
-25 bin TL taksitli nakit avans
-30 bin TL ihtiyaç kredisi
-25 bin TL taksitli nakit avans
-30 bin TL ihtiyaç kredisi
-30 bin TL ek hesap
-25 bin TL nakit avans
-6 ay vadeli ihtiyaç kredisi
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